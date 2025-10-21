Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra

El domingo los argentinos van a la urna. Lo harán con la Boleta Única Papel. El rol de la autoridad de mesa en la elección 2025.

Este domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para renovar el Congreso, en donde se pondrán en juego 24 senadores y 127 diputados en todo el país. Por un lado, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros y su composición se renueva cada dos años de a mitades. Es decir, este 2025 se eligen 127 bancas nuevas.

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia y cada legislador dura 4 años en su cargo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se renovarán 35 bancas, y al igual que en el resto del país se hará a través de la Boleta Única Papel (BUP).

Qué pasa se me eligieron como autoridad de mesa El sitio de la Cámara Nacional Electoral, perteneciente a la Justicia Nacional Electoral del Poder Judicial, indica que las personas que fueron designadas como autoridades de mesa pueden excusarse y decir que no van a poder ejercer esa obligación solamente por las siguientes causas:

Motivos de enfermedad, que esté justificada con certificado médico .

. Motivos de fuerza mayor, que esté justificada.

Si es candidato o dirige un partido político: debe presentar un certificado de las autoridades del partido político dentro de los 3 días de haber sido notificado.