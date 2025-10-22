Política EconomiaPortada

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

Tras días de rumores con respecto a su futuro y la eventual inclusión de Santiago Caputo en el Gabinete

El canciller Gerardo Werthein le presentó hoy su renuncia al presidente Javier Milei. Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein se puso en tela de juicio no solo dentro del Gobierno, sino también desde su propio entorno.

El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Otro factor fueron los trascendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el gabinete.

Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump.

Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.

