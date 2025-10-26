Diego Santilli: “El objetivo es remontar la distancia de septiembre”

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza destacó la importancia de la jornada electoral con la nueva Boleta Única de Papel y llamó a participar “con respeto y tranquilidad”.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, emitió su voto este domingo y destacó la relevancia de la jornada electoral, marcada por el debut de la Boleta Única de Papel (BUP).

“Es una oportunidad nueva e importante. Quiero agradecer a todos los fiscales y presidentes de mesa que están desde temprano, por llevar adelante el acto electoral con compromiso y responsabilidad”, señaló el dirigente liberal.

Santilli hizo hincapié en la participación ciudadana y convocó a los votantes a acercarse a las urnas: “Convoco a la gente a que venga a votar y a definir su voto. Es muy importante hacerlo con respeto y con tranquilidad”.

Consultado sobre el panorama electoral bonaerense, Santilli se mostró cauto: “Mi objetivo es remontar la distancia de septiembre. Tengo fe y ganas de que eso suceda, pero esperemos los resultados”.

El referente de LLA también valoró el respaldo del presidente Javier Milei y de su espacio político. “Ayer hablé con el presidente. Le deseé suerte y le agradecí la oportunidad que me dio de liderar este camino. Hicimos un trabajo importante con Cristian Ritondo y todo el equipo del partido”, expresó.

Antes de retirarse, Santilli transmitió un mensaje de serenidad: “Ahora voy a almorzar con mi familia, con mi mujer y mis hijos. Quiero agradecer la buena onda de la gente y el acompañamiento en todo este proceso”.