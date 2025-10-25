Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones legislativas de este domingo

Por primera vez a nivel nacional se utilizará la Boleta Única Papel, por lo que el Gobierno y la Cámara Nacional Electoral habilitaron simuladores online que permiten practicar el paso a paso de la votación.

En las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, para renovar el Congreso Nacional, se utilizará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única Papel (BUP), situación que genera dudas en general en la población.

Por este motivo, el Gobierno y la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitaron un simulador online que permite practicar el paso a paso de la votación.

Ese día se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas). Será una votación inédita, ya que por primera vez en la historia electoral argentina se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), reglamentada en 2024 mediante el Decreto 1049.

En las 10 provincias que desdoblaron sus comicios —Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y Buenos Aires— y que ya eligieron a sus representantes locales, en estas elecciones solo se votarán diputados y senadores nacionales.

Paso a paso, cómo funciona el simulador de Boleta Única Papel: