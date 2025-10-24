Comenzó la veda electoral y la tensa espera hasta las elecciones del domingo

Los bonaerenses irán a las urnas para elegir representantes de la Cámara de Diputados el domingo. Pero hay prohibiciones desde este viernes.

Un total de 13.353.974 de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones para elegir diputados nacionales que los representarán en el Congreso. Tras el cierre de actos que encabezó Axel Kicillof por Fuerza Patria y Javier Milei en Rosario por La Libertad Avanza (LLA), este viernes a las 8 empezó la veda electoral.

Un total de 13.353.974 de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones para elegir diputados nacionales que los representarán en el Congreso. Tras el cierre de actos que encabezó Axel Kicillof por Fuerza Patria y Javier Milei en Rosario por La Libertad Avanza (LLA), este viernes a las 8 empezó la veda electoral.

En esta elección serán seleccionados 127 diputados en todo el país y 24 senadores que asumirán funciones en diciembre en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente. Puntualmente, la provincia de Buenos Aires afrontará la renovación 35 diputados que llegaron al Congreso en la elección de 2021.

En ese momento, los resultados distribuyeron los escaños entre varias fuerzas: el Frente de Todos (hoy va con el sello Fuerza Patria) obtuvo 15 bancas; Juntos por el Cambio también 15 (distribuidos en subalianzas como PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre), La Libertad Avanza (entonces Avanza Libertad) 2, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) 3.

Más allá que las mesas abrirán a las 8 del domingo y cerrarán a las 18 de ese día, como suele suceder hay una veda electoral para tener en cuenta. En concreto, este viernes 24 de octubre comenzó la veda electoral en todo el país, marcando el cierre de la campaña y el inicio de restricciones para candidatos y ciudadanos.

De esa manera, los días previos y la misma jornada de las elecciones estarán restringidas distintas actividades vinculadas al proselitismo. Además, hay actividades no permitidas el mismo domingo de los comicios.

Las prohibiciones dentro de la veda electoral