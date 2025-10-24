Política EconomiaPortada

Ya está disponible la aplicación “Elecciones Legislativas 2025” para seguir los resultados desde el celular

Ya está disponible la aplicación “Elecciones Legislativas 2025” para seguir los resultados desde el celular

La app para Android e iOS permite no solo seguir el recuento provisorio de votos, sino también averiguar dónde se sufraga y ver paso a paso cómo se vota con la BUP.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

A su vez, también se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel (BUP).

Los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada.

En tanto, a partir del domingo a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).

Link de descarga Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.elecciones.argentina2025

Link de descarga iOS (App Store): https://apps.apple.com/ar/app/elecciones-legislativas-2025/id6753986744

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Comenzó la veda electoral y la tensa espera hasta las elecciones del domingo

Política EconomiaPortada

“Este domingo el pueblo de la provincia de Buenos Aires va a volver a votar en defensa propia”

Política EconomiaPortada

En el cierre de LLA, Javier Milei pidió el voto para “defender el camino que tenemos recorrido”

PortadaSociedad

Trágico choque en Panamericana entre dos camiones y dos autos: murieron tres personas

Política EconomiaPortada

Luis Caputo negó cambios en el esquema cambiario a días de las elecciones

Política EconomiaPortada

Mariano Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia: será después de las elecciones

Política EconomiaPortada

Javier Rodríguez: “Las declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos son absolutamente falsas e irresponsables, y el silencio del gobierno nacional es preocupante”

La CostaPortadaSociedad

UNA MUJER SUFRIÓ UN ACCIDENTE AL VOLCAR SU AUTO EN RUTA 11

Política EconomiaPortada

El secretario de Trabajo anticipó una Reforma Laboral con “salarios dinámicos por mérito” y una “eficiencia en la inserción laboral”

Política EconomiaPortada

Más de 430.000 jóvenes bonaerenses podrán votar este domingo

Política EconomiaPortada

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

PortadaSociedad

Violento temporal en el centro bonaerense: lluvias, rayos y techos volados

Mostrar más