Se realiza en Chascomús el 11° Encuentro del Caballo y el Carruaje

Chascomús vuelve a ser escenario de una gran celebración para los amantes de la vida rural y las tradiciones camperas. Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre tendrá lugar el 11° Encuentro del Caballo y el Carruaje, un evento en el que habrá desfiles, exhibiciones y concursos.

La propuesta reúne desde hace más de dos décadas a coleccionistas y apasionados de todo el país y los visitantes podrán disfrutar no solo de la destreza ecuestre, sino también de un ambiente festivo en el que las prendas gauchas, los caballos y los carruajes volverán a ser protagonistas.

Se trata de un movimiento que busca mantener vivo el valor de los carruajes y la práctica de “atar y pasear”, expresión que refiere a la costumbre de enganchar caballos y salir a recorrer.

Para los organizadores, el encuentro es también un rescate patrimonial. Los carruajes fueron desplazados con la llegada de los autos y la maquinaria agrícola, quedando relegados en galpones o guardados sin uso.

Recuperar su presencia en las calles, asegura, permite transmitir a las nuevas generaciones el modo en que se vivía y se trabajaba en el campo argentino.

Programación del 11° Encuentro del Caballo y el Carruaje

Sábado, 13 de septiembre

-11:00 hs: Recepción en la Sociedad Rural de Chascomús.

-15:00 hs: Desfile por el casco histórico.

-16:30 hs: Presentación de carruajes en el Parque de los Libres del Sur.

-18:00 hs: Regreso a la Sociedad Rural.

-21:00 hs: Velada en el Museo Pampeano, con participación de folkloristas locales.

Domingo, 14 de septiembre

-10:00 hs: Partida de la Sociedad Rural hacia Costanera España.

-12:00 hs: Arribo a la Estancia La Alameda.

-13:00 hs: Almuerzo y entrega de premios en La Alameda.

-15:00 hs: Continuación del paseo de Circunvalación, dirección Norte.

-18:00 hs: Arribo a la Sociedad Rural.