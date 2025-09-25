SE INAUGURA “POLIFONÍAS” EN EL MUSEO BRUGHETTI CASTAGNINO

La Secretaría de Cultura invita a la inauguración de “POLIFONÍAS”, la nueva muestra del artista Juan Picco, que reúne 29 obras pictóricas y 4 esculturas.

La misma se realizará el viernes 26 de septiembre a las 19.00 horas, en el Museo Brughetti Castagnino.

El evento contará con la presencia del propio artista y música en vivo a cargo de un DJ para compartir una experiencia única.

La muestra estará disponible hasta el viernes 24 de octubre, con entrada libre y gratuita.