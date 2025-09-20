PROHÍBEN EL USO DE CELULARES EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS A PARTIR DE 2026

Prohíben por ley usar celulares en las escuelas primarias de provincia de Buenos Aires.

La Legislatura bonaerense aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos con pantallas en las escuelas primarias, salvo cuando se utilicen con fines pedagógicos. La medida entrará en vigencia desde el inicio del ciclo lectivo 2026.

El objetivo, según explicó el senador provincial Emmanuel González Santalla (UxP), impulsor de la norma, es “mejorar la calidad educativa, favorecer la concentración en el aula y cuidar a las infancias frente a la exposición temprana a las pantallas”. Aclaró además que la iniciativa “no rechaza la tecnología, sino que promueve un uso responsable”.

La ley fue sancionada tras la unificación de dos proyectos presentados por Santalla y por la legisladora Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal). También prevé campañas de prevención y educación digital, además de cartelería en las escuelas con información sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas y recomendaciones para un uso saludable.

Con esta decisión, la provincia de Buenos Aires se suma a la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta, que ya cuentan con medidas similares. En el territorio bonaerense, la prohibición alcanzará a 1,56 millones de estudiantes de primaria y beneficiará a otros 589 mil del nivel inicial, en un total de 11.300 instituciones educativas, entre estatales y privadas.