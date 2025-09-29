Plazo fijo en caída: cuánto pagan los bancos por depositar $1 millón

Si bien la inversión no es tan tentadora, la ventaja es que el inversor conoce de antemano cuál será el monto final al cierre de la colocación.

Luego que el Banco Central bajara la tasa a 25%, en una medida para contrarrestar los vaivenes del dólar, los bancos lo trasladaron a las tasas de plazo fijo que pagan a los clientes. El ajuste afecta tanto a grandes entidades nacionales como a bancos de menor tamaño y compañías financieras enfocadas en captar fondos minoristas.

Ahora, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en 36%, por debajo del 43% de hace pocos días atrás. Sin embargo, la baja en la cotización del dólar en los últimos días puede atraer a más inversores a realizar un plazo fijo en pesos.

Cuánto rinde un plazo fijo Por ejemplo, la tasa de interés del Banco Nación pasó de 44% de fines de agosto a 36% en la actualidad. Un depósito de $1.000.000 a 30 días rinde hoy 1.029.589,04 pesos, con una variación que implica un retroceso de varios puntos en la tasa nominal anual.