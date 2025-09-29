PortadaSociedad

Miramar: una mujer murió luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta

La víctima tenía 52 años y formaba parte de una asociación de paracaidismo de Mar del Plata. Qué dijeron los testigos del accidente en Miramar.

Una mujer de 52 años murió este domingo en Miramar tras lanzarse desde una avioneta y sufrir la falla del paracaídas. Según los primeros datos de la investigación, el kit usado registró que nunca abrió uno de los paracaídas después del salto. El accidente ocurrió cerca del aeroclub local, en el kilómetro 5,5 de la ruta 77.

La víctima, identificada como Rosana Mabel Back, era oriunda de San Ignacio, Misiones y formaba parte de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata.

Testigos indicaron que el equipo presentó fallas, lo que impidió la apertura del paracaídas, provocando su muerte.

Personal de emergencias y efectivos del Destacamento Las Flores intervinieron en el lugar, mientras que el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, dispuso el secuestro del arnés y la mochila de paracaídas para su posterior peritaje. También se trasladó a la comisaría a participantes de la jornada de actividades.

