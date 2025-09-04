Milei defendió a su hermana y dijo que están en “empate técnico” con el peronismo

El presidente encabezó el acto de cierre de la campaña de La Libertad Avanza en Moreno. Hubo tensión en la previa, pero todo se desarrollo con normalidad, pese a algunos empujones.

El presidente Javier Milei sostuvo esta noche que “cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido con mi hermana”, en referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien defendió en medio del escándalo de las coimas. Además, hizo un fuerte llamado a votar el domingo porque, dijo, las encuestyas marcan “que estamos en un empate técnico”.

“ Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo. Por ejemplo, hoy la Justicia determinó que Gerardo Milmann es inocente después de que lo acusaron de todo tipo de cosas, de tres años que fue calumniado, injuriado y hoy la jsuticia dice que no había nadie en esos audios”, señaló Milei.

Agradecimiento a Milei

“Quiero agradecer a Sebastián Pareja y sus colaboradores por haberse cargado la campaña al hombro y por haber organizado nuestro partido en 8 secciones electorales para este domingo”, comenzó Milei.

“Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei, por encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas que vomitan de los rincones de la política todos los días ”, apuntó el mandatario en el acto de cierre de La Libertad Avanza en Moreno.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal Nisman ”, enumeró.

“Hoy todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico, esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que votos acá y allá definirán qué fuerza triunfará y también que cada voto individual vale, más que una elección normal”, advirtió Milei.

“Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”, insistió el mandatario en alusión al contexto de baja participación electoral que varias consultoras anticipan para este domingo.

El acto en Moreno se llevó a cabo en un clima de fuerte tensión. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, había advertido que el predio escogido para el acto no era apto. Milei por su parte denunció horas antes que el kirchnerismo “me quiere matar”, elpo que generó una fuerte polémica en la que se involucró también el gobernador Axel Kicillof.