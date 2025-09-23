PortadaSociedad

Maltrato animal en Berisso: rescataron a un perro desnutrido y detuvieron al dueño

Un perro desnutrido fue rescatado en Berisso y su dueño detenido. La Fiscalía Temática en Maltrato Animal sigue investigando y actuando en estos casos.

Un perro desnutrido y sin agua fue rescatado de un patio en Berisso tras un operativo conjunto entre la Policía, Zoonosis de La Plata y un grupo rescatista. El dueño de la mascota fue detenido y quedará alojado en comisaría a la espera de ser indagado por maltrato animal.

Según informaron las autoridades, los propietarios de la casa no residen allí, aunque poseen una pizzería en un local contiguo. A pesar de esto, mantenían al animal en condiciones deplorables. La Fiscalía ordenó la inspección luego de recibir la denuncia y constató la falta de cuidados esenciales para el perro.

El imputado no pudo brindar explicaciones sobre la situación del animal y quedó alojado en la comisaría Tercera de Berisso para ser indagado este martes, en el marco de la causa por maltrato animal que instruye la Fiscalía.

La nueva fiscalía especializada en maltrato animal

La UFIJ N°17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, centraliza desde agosto todas las causas de maltrato animal en la ciudad. Esta centralización busca optimizar la persecución penal de estos delitos, evitando la dispersión de investigaciones entre distintas fiscalías y dando mayor eficacia a cada operativo.

En agosto, la Fiscalía Temática tuvo su primer detenido al comprobarse que cuatro perros se encontraban en condiciones deplorables en una vivienda de Villa Elvira, con la intervención de la Policía Ecológica y grupos de rescate.

Desde entonces, la UFIJ N°17 sigue actuando ante todos los casos de maltrato animal que se detectan en la ciudad, coordinando inspecciones, rescates y medidas judiciales para garantizar el bienestar de los animales afectados.

PortadaSociedad

