La inflación de agosto fue del 1,9% y acumula un 33,6% interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registró diferencias respecto del dato de julio.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de agosto se ubicó en un 1,9%, al igual que el mes de julio, registrando así un acumulado interanual de 33,6%. En tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 19,5% en lo que va de este 2025.

Uno por uno, los rubros que más aumentaron en agosto

Dentro de las áreas de la economía que más se vieron afectadas por los incrementos se encuentra en primer lugar Transporte, con una suba de 3,6%. Seguidamente, se ubica el rubro de Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 3,5%, mientras que Restaurantes y hoteles registraron un incremento de 3,4%.

En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles -que es el rubro que más incide en el bolsillo de los argentinos- tuvo una elevación de costos de 2,7%. Por su parte, la Educación registró un ascenso de 2,5%, mientras que Bienes y servicios varios se ubicó en 2,2%.

Seguidamente, se alojó Comunicación con una suba de 1,9%, al igual que el dato general de inflación, a la vez que Salud quedó en un 1,7%. En cuanto a Alimentos y bebidas no alcohólicas -otro rubro de importancia para los ciudadanos- hubo una suba de 1,4%.

Los restantes rubros:

Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%)
Recreación y cultura (0,5%)
Hay que señalar que Prendas de vestir y calzado registró una deflación de 0,3%.

