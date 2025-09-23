Política EconomiaPortada

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

También hubo caída en mayoristas, indicó el Indec.

Las ventas en supermercados registraron una caída de 2,1% en julio respecto del mes anterior, mientras que los autoservicios mayoristas cayeron 0,8% en igual comparación, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En julio de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 1,0% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 presenta una variación creciente de 3,5% respecto a igual período de 2024.

En el índice de la serie desestacionalizada se registró una caída de 2,1% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 60,9%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 45,2%; “Otros”, con 44,6%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 43,7%.

En tanto, los mayoristas tuvieron una disminución de 6,3% en las ventas de julio, respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 registra una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024.

En julio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída del 0,8% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 58,3%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 39,0%; “Panadería”, con 25,7%; y “Almacén”, con 24,1%.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

Aves comerciales: Senasa realiza controles sanitarios de fiscalización en establecimientos

Política EconomiaPortada

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: “Hace más de un año no hablamos”

PortadaSociedad

El Gobierno confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre: habrá fin de semana largo

GastronomíaPortadaSociedad

Argentina define al Mejor Sommelier 2025 en un concurso de alcance internacional

PortadaSociedad

Maltrato animal en Berisso: rescataron a un perro desnutrido y detuvieron al dueño

PortadaSociedad

Se autopercibía policía: lo detuvieron por vestir de uniforme y portar una réplica de arma reglamentaria

Política EconomiaPortada

Kicillof: “En octubre hay que elegir a los que no le mienten a nuestro pueblo”

Política EconomiaPortada

El Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

PortadaSociedad

 TRAGEDIA EN VILLA GESELL: PADRE E HIJO MURIERON EN UN INCENDIO

General LavallePortada

General Lavalle: Con un Asado Popular se festejará la Patrona de la ciudad

PortadaSociedad

El peor final: hallaron sin vida al jubilado que llevaba cuatro días desaparecido en Zárate

InternacionalesPortada

Netanyahu responde al anuncio del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal: “No habrá Estado Palestino”

Mostrar más