Incendio en un geriátrico en Junín: ya son cuatro los fallecidos

El incendio en la residencia Nuevo Amanecer, que funcionaba sin habilitación, dejó hasta ahora cuatro muertos y al menos cinco ancianos internados.

Un trágico incendio en el geriátrico Nuevo Amanecer, ubicado en Junín, ya dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y mantiene a otras cinco en estado crítico. El establecimiento, situado en la calle Nahuel Payún al 300, funcionaba sin la habilitación legal correspondiente, lo que abrió una investigación judicial para determinar responsabilidades.

El siniestro se produjo el viernes por la mañana, alrededor de las 6.30, cuando un termotanque habría fallado y originado el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente por las instalaciones, alcanzando la zona donde descansaban varios de los residentes. La evacuación fue inmediata, pero la magnitud del incendio dejó consecuencias devastadoras.

La primera víctima fue identificada como Darío Crespo, un hombre de 91 años oriundo de Junín, quien murió durante la mañana del viernes. Ese mismo día, por la tarde, otros dos residentes internados en clínicas privadas de la ciudad tampoco lograron sobrevivir: Luis Oscar Barri, de 87 años, falleció en la Clínica La Pequeña Familia, y Edgar Oviedo, de 82, murió en la Clínica Centro.

La cuarta víctima del incendio

Se confirmó el fin de semana una cuarta víctima: Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado en un vuelo sanitario al Hospital de Esteban Echeverría.

Además, fuentes médicas señalaron que al menos cinco personas mayores permanecen internadas en estado crítico, con pronóstico reservado. El Ministerio de Salud bonaerense desplegó un operativo de emergencia con diez ambulancias y recursos aéreos sanitarios para atender a los pacientes afectados y facilitar eventuales traslados.

El fiscal Martín Laius dijo: “El panorama continúa igual” y aclaró que recién el martes estarán los resultados de las pericias de Bomberos. Confirmó que la causa está caratulada como homicidio culposo en concurso con lesiones culposas y explicó que se investigan omisiones, negligencias o violaciones al deber de cuidado.

Se resolvió la aprehensión de Claudia Soledad Olguín (43), presunta dueña del geriátrico, y de una empleada. Laius señaló que el lugar funcionaba sin habilitación vigente y que ya se pidió información oficial sobre inspecciones previas

De los cinco internados en estado crítico se indicó que E.S.T, 74 años, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal. N.D., de 73 años, fue trasladado a la ciudad de 9 de Julio. J.B. y J.B., de 88 años, también fueron trasladados y se indicó que su estado de salud es de gravedad.

Desde la Clínica Centro mencionaron que hay tres adultos mayores internados en sala general: dos estables con requerimiento de oxígeno y otro con complicaciones pulmonares.

La escena fue descrita por testigos como un “desastre”, con gritos, desesperación y urgencia para rescatar a los residentes.