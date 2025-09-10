Política EconomiaPortada

Gesto a gobernadores “afines”: Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

El Gobierno nacional lanzó la mesa federal con la que busca acercarse a los mandatarios afines, tras la dura derrota en las elecciones bonaerenses.

El presidente Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, en una semana de alta actividad en Casa Rosada tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. Este gesto a los gobernadores va de la mano del lanzamiento de la mesa federal, para intentar retomar el diálogo con las provincias.

Catalán, hasta ahora vicejefe de Gabinete de Interior, ahora pasará a ser ministro del área, cartera que hasta hace horas dependía de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Francos. Junto a este “ascenso” del funcionario, la gestión libertaria avanzó con la constitución de una Mesa Federal, que integrarán además de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo.

Así lo anunció Francos, pero dejó en claro que este paso que da el Gobierno es para los “gobernadores afines”, por lo que se descuenta que estará fuera de ella Axel Kicillof y otros mandatarios peronistas. No obstante, otros como el salteño Gustavo Sáenz o el correntino Gustavo Valdés también marcaron distancia de la convocatoria.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán”, anunció Francos en un tuit, en medio de la reunión de gabinete encabezada por el Presidente.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó en el posteo.

La idea del Gobierno es volver a convocar a los mandatarios con propuestas concretas, a pocas horas del vencimiento del plazo para vetar la ley impulsada por los 24 gobernadores que establece una mayor distribución de fondos de ATN.

Es un veto que, de producirse, podría traer nuevos cortocircuitos con los gobernadores, que piden más fondos en concepto del Impuesto a los Combustibles, por lo cual la presencia del ministro Caputo en la flamante mesa federal podría indicar algún tipo de negociación en la búsqueda de apoyo.

Quién es Lisandro Catalán 

Abogado y tucumano, el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, se desempañaba hasta ahora como vicejefe de Gabinete. Con este “ascenso”, ocupará el rol que tuvo, Guillermo Francos, hasta mayo del año pasado cuando asumió como Jefe de Gabinete tras el alejamiento de Nicolás Posse.

El dirigente tucumano tiene una muy estrecha relación con Francos, ya que trabajaron juntos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, donde afianzaron su vínculo.

Ya en la esfera nacional, Catalán ingresó al Registro Nacional de Reincidencia durante la presidencia de Mauricio Macri. Para 2020 fue nombrado director del área, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando la ministra de Justicia era Marcela Losardo.

(DIB)

