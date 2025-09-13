Frente frío y lluvias: cambia el tiempo en provincia de Buenos Aires desde este domingo

El ingreso de un frente frío traerá lluvias débiles en la madrugada del domingo sobre el AMBA y la Costa Atlántica. Habrá descenso de temperatura y cielo cubierto.

Provincia de Buenos Aires: inestabilidad y aire más fresco

Desde la madrugada del domingo 14 se prevé inestabilidad sobre el este bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó probabilidad de lluvias débiles en la Costa Atlántica y chaparrones aislados que también alcanzarían al AMBA y sectores del centro provincial.

Con el ingreso del frente frío, las temperaturas máximas registrarán un retroceso en comparación con el sábado. El viento rotará al sur y predominará la nubosidad durante toda la jornada. El ambiente se mantendrá húmedo e inestable, con posibilidad de nuevos episodios de lluvia ligera a lo largo del día.

AMBA: chaparrones y descenso de temperatura

En el Área Metropolitana, el cambio de condiciones se hará sentir desde la madrugada del domingo, con chaparrones aislados que marcarán el inicio de un día nublado y más fresco. Tras varios días con viento norte y calor, el ingreso del aire frío pondrá fin al período de marcas elevadas.

La inestabilidad se repetirá en distintos momentos del domingo, aunque de manera débil y sin acumulados significativos.

En el norte del país: lluvias y tormentas

El frente frío avanzará hacia el norte argentino durante la jornada dominical. Provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa estarán bajo condiciones de lluvias y tormentas aisladas, en paralelo a un descenso de temperaturas máximas que el sábado habían alcanzado entre 35 y 37 °C.