Exigen al Gobierno que revele el destino del oro enviado al exterior

El reclamo fue presentado por la candidata a legisladora porteña y miembro de la AGN, Carla Pitiot, quien señaló: “Es una situación totalmente irregular e inaceptable”.

La candidata a senadora nacional porteña por la fuerza “Para Adelante” y especialista en transparencia Carla Pitiot, lanzó un duro reclamo al Gobierno Nacional exigiendo que revele de inmediato el destino de los lingotes de oro enviados al exterior.

Con firmeza, la también integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) afirmó: “No quieren contar lo que están haciendo; algo están ocultando con el oro del país”. La denuncia se sustenta en un informe revelador de la AGN ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas. Allí se expuso que el Banco Central estableció límites y se negó al intercambio de información clave sobre el oro trasladado.

“Este bloqueo ha sido tal, que las instancias formales de consulta se han agotado, dejando en un vacío absoluto la ubicación específica de los lingotes”, señaló Pitiot y sumó: “Es una situación totalmente irregular e inaceptable. El BCRA no puede negarse a ser auditado ni a dar información a la AGN, que es el órgano de control externo. Si se resisten a transparentar los datos, es porque tienen algo que ocultar”.

La exdiputada, también recordó que el organismo se encuentra acéfalo debido a que el Gobierno no cubre los puestos vacantes, debilitando el control.

Finalmente, Pitiot, quien secunda al actual diputado Facundo Manes en el espacio “Para Adelante”, cargó contra la doble moral oficial: “Por un lado, se escudan en un secretismo opaco, pero por otro, utilizan auditorías fantasmas –como ya vimos con los comedores escolares y las universidades– para justificar recortes. Su relato ya se les cayó; ahora que muestren dónde está el oro de todos los argentinos”.

