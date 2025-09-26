Política EconomiaPortada

En campaña: Espert se lamentó por la duración de las retenciones cero y reconoció que tampoco vendió sus granos

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se refirió a las recientes medidas anunciadas por el presidente Javier Milei sobre la eliminación temporal de retenciones al agro y admitió que la medida generó dudas incluso entre los propios referentes del oficialismo.

“Entiendo el enojo del campo, ni yo vendí todos los granos que tenía”, reconoció Espert, en línea con las quejas de productores que esperaban que la baja impositiva tuviera un horizonte más prolongado.

Al mismo tiempo, el economista defendió la gestión libertaria y destacó que, a pesar de las críticas, se trata de un cambio inédito en tres décadas: “Este es un gobierno que por primera vez en 30 años reduce las retenciones. Hoy son 7 puntos menores de las que teníamos cuando asumió Milei”, subrayó.

Las declaraciones llegan en un contexto de campaña electoral en el que el oficialismo busca consolidar el respaldo del sector agropecuario, clave en el interior bonaerense, y al mismo tiempo contener la desconfianza de un sector que aún espera señales más firmes de estabilidad en la política económica.

