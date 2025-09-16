Emergencia en Discapacidad: el Gobierno anunció que va a promulgar la ley, pero no la aplicará

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, planteó la posibilidad de incorporar la asignación de partidas para la ley aprobada dentro del debate de la “ley de leyes” 2026. Aprovechó, además, para cuestionar a la oposición y acusó “un ataque” contra el Gobierno.

A más de diez días del rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026 y sin noticias en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno nacional va a promulgar la ley “como corresponde”. Sin embargo, aseguró que no va a ser aplicada por cuestiones de financiamiento: “Estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para que me digan cómo hacemos”.

Entrevistado por Clarín, Francos respondió ante una pregunta que “el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera dice que cuando el Congreso sanciona una ley debe establecer claramente donde salen los recursos”. Y luego, cuestionó a la oposición del Poder Legislativo: “No me pueden endilgar a mí, que soy el jefe de Gabinete, que vea las partidas o como las reacomoda. Esa no es una solución, es una mentira”.

De cara a la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2026, el funcionario mileísta se dirigió a la oposición y cuestionó: “Que me digan a quién le sacamos ¿le sacamos a los jubilados y lo pasamos a la discapacidad?”. En esa línea, cargó: “No acepto es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole ‘arréglense como puedan’”.

Nuevamente, Guillermo Francos se dirigió a los bloques de la oposición en las dos cámaras y agregó: “Discutamos cómo (origen de los recursos financieros para ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad), fíjense y discutámoslo dentro del Presupuesto nacional”.

Después de semanas de especulación sobre una mencionada judicialización por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el jefe de Gabinete dejó en claro que la ley aproada y reafirmada con dos tercios en cada cámara será promulgada, pero planteó dudas sobre cuándo será aplicada. Al mencionar el debate de la “ley de leyes” se empieza a especular que la vigencia de la ley sería empujada hasta el 2026.

En el cierre, Guillermo Francos se refirió a la Ley de Emergencia en Discapacidad como “una acción deliberada contra la política central de este gobierno que es el equilibrio fiscal”.

El camino de la Emergencia en Discapacidad

En las primeras horas de la madrugada del 5 de junio del 2025, la Cámara de Diputados giraba al Senado la media sanción del proyecto de ley, el cual, por el alto nivel de ausentismo a esa hora de la sesión quedaba lejos de los dos tercios. Luego, el 10 de julio, la Cámara alta sancionó la Emergencia en Discapacidad por un amplio resultado.

Finalizado el receso invernal, el presidente Javier Milei vetó la ley sancionada durante los primeros días de agosto y el Congreso confirmó la insistencia: El 20 de agosto, dada la sensibilidad de la cuestión, Diputados logró los dos tercios con votos, incluso, de aliados del oficialismo. El 4 de septiembre, el Senado repitió el resultado de julio y la ley entró en vigencia.

Sin embargo, el Gobierno nacional no ha publicado su promulgación en el Boletín Oficial. Cabe recordar que la Constitución Nacional establece en su artículo 83 que si una ley vetada es insistida con dos tercios de los votos de cada cámara debe ser promulgada automáticamente .