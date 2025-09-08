El peronismo pintó la provincia de azul y ganó a nivel local en 93 municipios

Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires dejaron un claro triunfo del peronismo y le dieron un espaldarazo a Axel Kicillof. Cómo fue el impacto en los comicios en los 135 municipios.
El triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que le permitió ganar terreno en la Legislatura y consolidar el poder de Axel Kicillof, dejó un dato importante: el peronismo se impuso a nivel local en 93 de los 135 municipios.
De acuerdo a los datos oficiales y escrutados casi el total de los votos, Fuerza Patria (FP) se impuso con el 47,28% de los votos, seguido por La Libertad Avanza (LLA) con el 33,71%. Muy lejos quedaron Somos Buenos Aires con 5,25%, la izquierda con 4,37% y Potencia 1,37%.
El oficialismo ganó en seis secciones electorales, mientras que los libertarios se impusieron solo en dos: la Quinta, con Mar del Plata a la cabeza, y la sexta, hacia el sur del territorio. Pero lo que llamó la atención, en un primer análisis, es el gran triunfo que cosechó el peronismo en distritos donde tiene peso el sector agropecuario y en general le es esquivo.
“Veo un repudio a la política económica de Javier Milei. Hay repudio al contenido y a las formas. Los productores en el interior se están fundiendo”, señaló este lunes el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.
Y a la hora de analizar el triunfo de FP, destacó que muchos sectores del interior están valorando las políticas diseñadas por el Gobierno de Axel Kicillof, como son créditos para el campo del Banco Provincia. Y añadió: “Construimos 44 centros universitarios, entregamos ambulancias, creamos centros de atención primaria, y eso la gente lo ve”.
Resultados, municipio por municipio
DIPUTADOS:
Sección Segunda:
- Arrecifes: Fuerza Patria (45,51%) – LLA (33,21%)
- Baradero: Fuerza Patria (39,34%) – LLA (22,83%)
- Capitán Sarmiento: LLA (44,34%) – Fuerza Patria (38,27%)
- Carmen de Areco: LLA (38,99%) – Fuerza Patria (38,87%)
- Colón: Fuerza Patria (39,15%) – LLA (27,47%)
- Exaltación de la Cruz: Fuerza Patria (43,27%) – LLA (35,55%)
- Pergamino: Fuerza Patria (32,44%) – LLA (29,09%)
- Ramallo: Fuerza Patria (44,66%) – LLA (32,94%)
- Rojas: LLA (32,99%) – Fuerza Patria (29,81%)
- Salto: Fuerza Patria (44,62%) – LLA (35,07%)
- San Andrés de Giles: Fuerza Patria (42,82%) – LLA (41,44%)
- San Antonio de Areco: LLA (36,90%) – Fuerza Patria (31,47%)
- San Nicolás: Espacio Abierto para el Desarrollo (50,51%) – Fuerza Patria (23,62%)
- San Pedro: LLA (44,26%) – Fuerza Patria (33,65%)
- Zarate: Fuerza Patria (43,08%) – LLA (34,62%)
Sección Tercera:
- Almirante Brown: Fuerza Patria (54,22%) – LLA (28,24%)
- Avellaneda: Fuerza Patria (62,03%) – LLA (27,40%)
- Berazategui: Fuerza Patria (60,88%) – LLA (26,85%)
- Berisso: Fuerza Patria (46,64%) – LLA (30,07%)
- Brandsen: Fuerza Patria (41,50%) – LLA (31,01%)
- Cañuelas: Fuerza Patria (43,82%) – LLA (30,50%)
- Ensenada: Fuerza Patria (65,90%) – LLA (24,21%)
- Esteban Echeverría: Fuerza Patria (50,43%) – LLA (29,33%)
- Ezeiza: Fuerza Patria (60,65%) – LLA (25,83%)
- Florencio Varela: Fuerza Patria (55,66%) – LLA (23,77%)
- La Matanza: Fuerza Patria (53,36%) – LLA (28,62%)
- Lanús: Fuerza Patria (49,51%) – LLA (32,07%)
- Lobos: Fuerza Patria (45,25%) – LLA (40,03%)
- Lomas de Zamora: Fuerza Patria (56,09%) – LLA (27,08%)
- Magdalena: Fuerza Patria (34,94%) – LLA (29,43%)
- Presidente Perón: Fuerza Patria (45,71%) – LLA (26,46%)
- Punta Indio: Fuerza Patria (38,79%) – LLA (29,60%)
- Quilmes: Fuerza Patria (48,46%) – LLA (31,26%)
- San Vicente: Fuerza Patria (63,08%) – LLA (23,87%)
Sección Sexta:
- Adolfo Alsina: LLA (40,87%) – Fuerza Patria (32,10%)
- Adolfo González Chávez: Fuerza Patria (55,82%) – LLA (37,30%)
- Bahía Blanca: LLA (46,41%) – Fuerza Patria (30,51%)
- Benito Juárez: Fuerza Patria (52,68%) – LLA (32,02%)
- Coronel Rosales: LLA (48,43%) – Fuerza Patria (23,60%)
- Coronel Dorrego: LLA (36,91%) – Fuerza Patria (29,23%)
- Coronel Pringles: LLA (47,17%) – Fuerza Patria (28,60%)
- Coronel Suárez: LLA (45,72%) – Fuerza Patria (29,19%)
- Daireaux: Fuerza Patria (46,26%) – LLA (30,82%)
- General Lamadrid: Fuerza Patria (36,70%) – Somos Buenos Aires (31,64%)
- Guaminí: Fuerza Patria (44,32%) – LLA (31,09%)
- Laprida: Fuerza Patria (45,43%) – LLA (34,61%)
- Monte Hermoso: Fuerza Patria (58,00%) – LLA (25,43%)
- Patagones: Fuerza Patria (40,48%) – LLA (34,60%)
- Pellegrini: Fuerza Patria (37,5%) – Somos Buenos Aires (30,92%)
- Puan: LLA (43,73%) – Potencia (28,33%)
- Saavedra: LLA (40,80%) – Fuerza Patria (26,40%)
- Salliquelo: Fuerza Patria (49,53%) – LLA (26,69%)
- Tornquist: Fuerza Patria (42,78%) – LLA (37,05%)
- Tres Arroyos: Fuerza Patria (48,46%) – LLA (37,27%)
Sección Capital:
- La Plata: Fuerza Patria (44,09%) – LLA (36,49%)
SENADORES
Sección Primera:
- Campana: Fuerza Patria (41,45%) – LLA (40,81%)
- Escobar: Fuerza Patria (50,26%) – LLA (35,15%)
- General Las Heras: Fuerza Patria (35,92%) – LLA (28,73%)
- General Rodríguez: Fuerza Patria (46,90%) – LLA (39,05%)
- General San Martín: Fuerza Patria (53,12%) – LLA (36,82%)
- Hurlingham: Fuerza Patria (45,84%) – LLA (32,62%)
- Ituzaingó: Fuerza Patria (47,66%) – LLA (38,74%)
- José C. Paz: Fuerza Patria (52,85%) – LLA (27,88%)
- Luján: Fuerza Patria (51,62%) – LLA (36,89%)
- Malvinas Argentinas: Fuerza Patria (65,51%) – LLA (24,82%)
- Marcos Paz: Fuerza Patria (52,03%) – LLA (28,55%)
- Mercedes: Fuerza Patria (42,58%) – LLA (41,99%)
- Merlo: Fuerza Patria (49,47%) – LLA (31,45%)
- Moreno: Fuerza Patria (54,63%) – LLA (30,22%)
- Morón: Fuerza Patria (43,67%) – LLA (40,17%)
- Navarro: Fuerza Patria (36,48%) – LLA (35,77%)
- Pilar: Fuerza Patria (59,72%) – LLA (31,14%)
- San Fernando: Fuerza Patria (55,66%) – LLA (31,68%)
- San Isidro: LLA (57,37%) – Fuerza Patria (28,03%)
- San Miguel: Fuerza Patria (48,45%) – LLA (38,02%)
Sección Cuarta:
- Alberti: Fuerza Patria (49,83%) – LLA (27,29%)
- Bragado: Fuerza Patria (42,40%) – LLA (38,55%)
- Carlos Casares: Fuerza Patria (45,15%) – LLA (34,35%)
- Carlos Tejedor: Fuerza Patria (56,84%) – LLA (23,16%)
- Chacabuco: Fuerza Patria (49,56%) – LLA (24,37%)
- Chivilcoy: Fuerza Patria (42,05%) – LLA (29,97%)
- Florentino Ameghino: Fuerza Patria (38,79%) – Somos Buenos Aires (34,97%)
- General Arenales: Fuerza Patria (34,97%) – Somos Buenos Aires (32,23%)
- General Pinto: Fuerza Patria (56,28%) – LLA (22,62%)
- General Viamonte: Fuerza Patria (45,36%) – Somos Buenos Aires (30,81%)
- General Villegas: LLA (38,18%) – Somos Buenos Aires (29,54%)
- Hipólito Yrigoyen: Fuerza Patria (43,10%) – LLA (42,41%)
- Junín: Fuerza Patria (35,25%) – Somos Buenos Aires (29,89%)
- Leandro N. Alem: Fuerza Patria (49,23%) – LLA (30,35%)
- Lincoln: LLA (37,30%) – Fuerza Patria (33,84%)
- 9 de Julio: LLA (33,93) – Fuerza Patria (27,11%)
- Pehuajó: Fuerza Patria (52,52%) – LLA (32,25%)
- Rivadavia: Fuerza Patria (55,30%) – LLA (33,37%)
- Trenque Lauquen: LLA (34,32%) – Fuerza Patria (31,02%)
Sección Quinta
- Ayacucho: Fuerza Patria (39,88%) – LLA (27,58%)
- Balcarce: LLA (37,32%) – Somos Buenos Aires (24,95%)
- Castelli: Fuerza Patria (51,36%) – LLA (23,76%)
- Chascomús: Fuerza Patria (32,61%) – LLA (29,56%)
- Dolores: FUERZA PATRIA (59,88%) – LLA (23,21%). (SOMOS BUENOS AIRES) – 24%.
- General Alvarado: LLA (36,31%) – Fuerza Patria (34,59%)
- General Belgrano: Fuerza Patria (40,30%) – LLA (28,50%)
- General Guido: Fuerza Patria (48,51%) – Somos Buenos Aires (27,88%)
- General Madariaga: Somos Buenos Aires (39,28%) – Fuerza Patria (28,87%)
- General Lavalle: Fuerza Patria (33,37%) – Somos Buenos Aires (28,02%)
- General Paz: Fuerza Patria (58,49%) – LLA (36,55%)
- General Pueyrredón: LLA (52,05%) – Fuerza Patria (36,72%)
- La Costa: Fuerza Patria (41,26%) – LLA (30,81%)
- Las Flores: LLA (46,48%) – Fuerza Patria (45,17%)
- Lezama: Fuerza Patria (41,48%) – Somos Buenos Aires (28,45%)
- Lobería: Fuerza Patria (38,83%) – Somos Buenos Aires (30,99%)
- Maipú: Fuerza Patria (40,62%) – LLA (28,94%)
- Mar Chiquita: Fuerza Patria (49,91%) – LLA (34,56%)
- Monte: Fuerza Patria (40,35%) – LLA (30,66%)
- Necochea: LLA (47,26%) – Fuerza Patria (31,75%)
Sección Séptima
- Azul: LLA (35,63%) – Fuerza Patria (35,48%)
- Bolívar: Fuerza Patria (43,45%) – LLA (31,55%)
- General Alvear: Fuerza Patria (36,21%) – LLA (24,75%)
- Olavarría: Fuerza Patria (39,41%) – LLA (37,11%)
- Roque Pérez: Somos Buenos Aires (35,74%) – Fuerza Patria (29,73%)
- Saladillo: Somos Buenos Aires (30,93%) – Fuerza Patria (28,60%)
- Tapalque: Fuerza Patria (45,07%) – LLA (25,75%)
- 25 de Mayo: Fuerza Patria (46,97%) – LLA (29,68%)