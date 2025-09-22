Política EconomiaPortada

El Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

La medida busca acelerar el ingreso de divisas y reforzar las reservas del Banco Central. El sector agroexportador estima un stock de US$ 10.000 millones.

El Gobierno anunció la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre. La decisión, comunicada este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni, apunta a incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, señaló Adorni en un mensaje publicado en redes sociales.

La medida regirá de manera excepcional durante poco más de un mes y alcanza a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión busca acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

Con esta resolución, el Gobierno intenta reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$ 10.000 millones. El gobierno busca que buena parte de esos granos guardados por los productores en las próximas seis semanas.

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo”, expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.

