El Gobierno autorizó el traspaso de más de 5000 metros de vías a una empresa privada

Una empresa cementera de Olavarría se quedó con un predio que pertenecía a Ferrosur Roca para hacer una playa de cargas.

El Gobierno nacional oficializó este martes la desafectación de más de 5000 metros de vías y de sus terrenos aledaños a la concesionaria Ferrosur Roca. Ahora, eso quedó en manos de una empresa privada que opera en la ciudad bonaerense de Olavarría.

En medio de una política para desafectar del uso ferroviario a diversos espacios ubicados en el Área Metropolitana y la provincia de Buenos Aires con la intención de proceder con su subasta, ahora se publicó la Resolución 1371/25 con la firma del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo

En concreto, la norma le saca a Ferrosur Roca, la empresa concesionaria del ferrocarril de cargas General Roca desde 1992, un inmueble por el que pasan 5302 metros de vías ubicado en el partido de Olavarría.

Se trata de un terreno perteneciente al ramal La Providencia que forma parte del sistema de vías abocados a transportar la producción de las canteras olavarrienses. Justamente, una empresa de ese sector, Cementos Avellaneda, fue la que solicitó las tierras para construir una playa de cargas.

Vías de trenes y terrenos en la mira

En el último tiempo, el Gobierno de Javier Milei avanzó en la venta de terrenos ferroviarios. Uno de ellos fue en la estación Haedo, correspondiente a la línea Sarmiento, que está en la mira, mientras que otro está ubicado entre las estaciones Ministro Carranza y Colegiales.

La semana pasada, el Gobierno desafectó del uso ferroviario el predio donde funciona el Parque de la Costa y abrió la posibilidad de una futura venta. El terreno en cuestión tiene una superficie de 51.563,63 metros cuadrados y está ubicado en el cuadro de estación Delta, del Tren de la Costa. Estaba bajo la jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) y es propiedad del Estado Nacional.

Además de los citados espacios, otra resolución adicional comprende bienes en la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos corresponde a un terreno ubicado en cercanías de la estación Benito Juárez de la línea Roca, que fue desafectado de la concesión de Ferrosur Roca.

DIB