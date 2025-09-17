Diputados rechazó el veto de Milei a las universidades y al Garraham

La Cámara de Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia del Hospital Garrahan.

La oposición volvió a propinarle hoy una dura derrota al Gobierno al rechazar con mayorías aplastantes los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica.

La emergencia del Hospital Garrahan se aprobó con 181 votos a favor, 60 negativos y una abstención, mientras que se insistió con la ley de financiamiento universitario con 175 apoyos, 67 rechazos y dos abstenciones.

“Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”, corearon triunfantes los opositores apenas el tablero oficial registró el resultado.

El dato más saliente de la votación fueron los votos que se le dieron vuelta al oficialismo: varios diputados del PRO se desmarcaron y votaron a favor de ambas leyes, entre ellas Silvia Lospennato, cuyo discurso puso sobre relieve la preocupante desorientación del partido amarillo conducido por Mauricio Macri.

“No es cierto que quienes votemos en contra del veto queremos voltear al Gobierno”, dijo Lospennato para refutar a quien le había precedido en el uso de la palabra, Fernando Iglesias, del mismo partido.

Para la legisladora, “se rompió la confianza en el Gobierno y es necesario que la recomponga”.

Hasta habituales aliados como los mendocinos radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que responden al gobernador Alfredo Cornejo; las dos diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno, y Paula Omodeo, de CREO, votaron en contra del Gobierno.

Además, los radicales “con peluca” Federico Tournier y Mariano Campero, de la Liga del Interior, apoyaron la insistencia de la ley del Garrahan.

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el único orador del peronismo y valoró el esfuerzo empeñado por la oposición para construir las mayorías necesarias para rechazar los vetos.

El santafesino indicó que se llegó a este punto crítico porque el Gobierno omitió su deber de votar un presupuesto y porque además se están “incumpliendo artículos de la Constitución Nacional y leyes”.

“La patria nos está pidiendo a los gritos que tengamos una actitud que nos permita poner a la Argentina de pie. Eso lo vamos a lograr si somos responsables, comprometidos y capaces de no someternos a las fuerzas externas que nos quieren de rodillas. Vamos a levantarle la autoestima a nuestro pueblo”, finalizó el jefe del bloque de UxP.

Al tomar la palabra, el radical Mario Barletta (Unidos) se dirigió a sus pares y se preguntó si “no deberíamos discutir si aquellos profesionales que se recibieron en la universidad pública no deberían devolver a la universidad lo que la universidad les posibilitó”.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Christian ‘Chipi’ Castillo se quejó de que el Gobierno dice que no tiene plata para las universidades y el Garrahan “pero sí para darle 1600 millones al capital agrario, para darle a (Marcos) Galperín, para la SIDE, para los grandes empresarios, para pagar tasas astronómicas pero no para el Garrahan y la educación pública”.

“La calle se va a imponer, va a marcar el rumbo, la multitud que estará frente al Congreso va a lograr el financiamiento universitario y la votación del Garrahan”, expresó.

A su turno, Carlos D’Alessandro, de Coherencia, confirmó su voto a favor de la ley de emergencia en pediatría y aseguró que “no va a traicionar a los chicos y padres” de pacientes del Hospital Garrahan.

“Este Congreso debe ser la voz de los chicos que están internados, de los médicos que no saben si llegan a fin de mes, de los chicos que están estudiando”, expresó.

Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, consideró que el veto a la ley del Hospital Garrahan “es un golpe a la salud de nuestros niños y al corazón del sistema sanitario”.

“La ley que aprobamos no fue un capricho. ¿Por qué no podemos ver con el corazón lo que pasa en el Garrahan? Son vidas, no son números. No es una pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Se trata de la vida de miles de niños”, cerró.