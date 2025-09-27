PortadaSociedad

Difunden la imagen del rostro de Pequeño J, el presunto capo narco detrás del triple crimen

El Ministerio de Seguridad bonaerense detectó que el joven intenta salir del país y por ello liberó sus datos. Su nombre completo es Tony Janzen Valverde Victoriano y tiene 20 años.

Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos para dar con “Pequeño J”. Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela, y desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.

Allanamiento

El pasado miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la Villa Zavaleta que tuvo como objetivo principal la captura de “Pequeño J”, quien, de acuerdo con los datos recabados, habría estado en una propiedad del tercer piso momentos antes de la llegada de los efectivos. El acusado de 20 años fue descripto como un individuo “sanguinario”, aunque no trascendieron sus antecedentes delictivos.

A pesar de la magnitud del caso, tanto la Policía de la Ciudad como las fuerzas federales que operan en los barrios de Villa 1-11-14 y Villa Zavaleta afirman no tener registros ni antecedentes sobre la actividad de “Pequeño J” en esos territorios.

