Denuncian a empleadas de un supermercado por estafa: Habrían robado $7 millones cobrando a los clientes con su alias

El hecho se produjo en un establecimiento de la ciudad de La Plata, en donde los dueños detectaron ciertas irregularidades en las operaciones de caja.

Dos empleadas de un supermercado de la ciudad de La Plata se encuentran “en la mira de la justicia”, ya que los dueños del establecimiento las denunciaron por una presunta estafa y robo, debido a que habrían dado sus alias al momento de cobrar y se habrían robado $7 millones.

Fuentes policiales informaron que el caso, ocurrido en un comercio ubicado en calle 72, salió a la luz el lunes pasado luego de que detectaran irregularidades en las operaciones de caja, por tal motivo, es que los propietarios del lugar realizaron la denuncia tras advertir que había transferencias que no figuraban en los circuitos bancarios de la empresa.

Sospechas e investigación

Tras estas sospechas comenzó una investigación, y luego de analizar las cámaras de seguridad, habrían comprobado la manera en la que operaban dos de las empleadas del local.

En tanto, los dueños del supermercado estiman que las maniobras ilegales comenzaron al menos el 13 de julio y que, en los últimos 60 días, las acusadas se habrían robado una suma cercana a los 7 millones de pesos.

Finalmente, resolvieron despedir a ambas acusadas, que fueron notificadas en sus lugares de trabajo y se les informó acerca de la denuncia en su contra, que había sido realizada en la comisaría local.

De esta manera, las implicadas fueron acusadas de los delitos de estafa y robo. La Fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata abrió una causa penal y solicitó la revisión de los movimientos bancarios de las mujeres, además del análisis de los registros de cámaras de seguridad del supermercado.