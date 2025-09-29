Política EconomiaPortada

Crece la polémica por el supuesto vínculo entre José Luis Espert y un capo narco

El diputado y candidato libertario salió al cruce de las versiones que lo vinculan con Fred Machado que está preso en Estados Unidos.

La polémica sobre el presunto vínculo entre el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert y un jefe narco no se detiene. Si bien el legislador denunció una “campaña sucia”, desde el kirchnerismo reclamaron su remoción inmediata de la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Espert salió a defenderse de la denuncia en su contra, luego de que este fin de semana circularan artículos periodísticos sobre presuntos vínculos entre el diputado y el capo narco Antonio “Fred” Machado, que se encuentra preso en Estados Unidos.

“Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión”, reconoció Espert en TN sobre su encuentro con Machado pero marcó: “Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos”.

Sin embargo, el Diario AR publicó una nota titulada “Espert figura como receptor de US$ en un registro de “Fred” Machado, el argentino acusado en EE.UU. de narcotráfico y fraude”. En la misma línea, Perfil informó: “Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso”.

Ambos artículos periodísticos detallan que en febrero de 2020, Espert recibió “un giro de 200.000 dólares”, de acuerdo con la denuncia penal que presentará el abogado y candidato del peronismo, Juan Grabois.

Pedido contra José Luis Espert en Diputados
En este contexto, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó este lunes la remoción inmediata de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en su cuenta oficial de la red social X.

Cabe destacar que Antonio Fred Machado está detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. También enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero.

(DIB)

