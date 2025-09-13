Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales

La presidenta de la Junta Electoral bonaerense, Hilda Kogan, encabezó el acto de apertura en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

La presidenta de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP), Hilda Kogan, encabezó en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata el acto de apertura del escrutinio definitivo de los comicios bonaerenses.

En ese marco, luego de agradecer a todos los que colaboraron con el desarrollo del proceso, Kogan, a la vez presidenta de la Suprema Corte de Justicia provincial, destacó que una elección no es solamente lo que sucede el día de los comicios sino que implica una “ardua sucesión de actos concatenados que componen el ciclo electoral”.

También destacó que, con mucho trabajo de la JEP, coordinación y asistencia por parte del Juzgado Federal con competencia electoral y el Ministerio de Gobierno, se logró llevar adelante una elección “transparente, en la cual cada habitante de la Provincia pudo expresar su voluntad en paz”.

Kogan agregó que se debía organizar comicios con una normativa del año 1946 que no había sido aplicada en una elección general y destacó la capacidad de la JEP y las instituciones del Comando Electoral para estar a la altura de tal desafío: “Fue una reivindicación de los valores democráticos y un hecho histórico”, afirmó.

Junto a la Kogan, estuvieron presentes los demás integrantes de la JEP, Ana María Bourimborde, Eduardo Delbés, Gustavo De Santis y Federico Thea.

Participaron Carlos Alberto Bianco, Ministro de Gobierno; Alejo Ramos Padilla, Juez Federal con competencia electoral; Jorge Di Lorenzo, presidente de la Junta Nacional Electoral y la Cámara Federal de La Plata; apoderados y fiscales de las fuerzas políticas que participaron en los comicios; autoridades provinciales y municipales.