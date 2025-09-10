CAME: las ventas minoristas de las pymes bajaron 2,6% interanual en agosto

Alimentos, indumentaria, bazar y calzado fueron algunos de los rubros en retroceso. Predominaron las compras presenciales con fuerte uso de promociones y cuotas. El Día del Niño dio algo de aire, pero no alcanzó.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar signos de debilidad en agosto. Según el Índice de Ventas Minoristas Pyme elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los comercios registraron una caída interanual del 2,6% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada retrocedieron 2,2%. Aun así, en el acumulado del año mantienen un crecimiento de 6,2%.

El informe destaca que sólo el rubro farmacias logró escapar de la tendencia negativa, con un leve avance del 0,2% interanual. El resto de los sectores mostró bajas:

Bazar, decoración y muebles: -10,4%

Perfumería: -8,9%

Textil e indumentaria: -4,8%

Ferretería y materiales de construcción: -1,9%

Alimentos y bebidas: -0,9%

Calzado y marroquinería: -0,8%

DIA DEL NIÑO

Las fechas comerciales —en particular el Día del Niño— aportaron algo de dinamismo, pero no lograron revertir la tendencia general. Predominaron las compras presenciales, con fuerte dependencia de promociones y financiamiento en cuotas.