CAME: las ventas minoristas de las pymes bajaron 2,6% interanual en agosto

Alimentos, indumentaria, bazar y calzado fueron algunos de los rubros en retroceso. Predominaron las compras presenciales con fuerte uso de promociones y cuotas. El Día del Niño dio algo de aire, pero no alcanzó.
Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar signos de debilidad en agosto. Según el Índice de Ventas Minoristas Pyme elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los comercios registraron una caída interanual del 2,6% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada retrocedieron 2,2%. Aun así, en el acumulado del año mantienen un crecimiento de 6,2%.
- Bazar, decoración y muebles: -10,4%
- Perfumería: -8,9%
- Textil e indumentaria: -4,8%
- Ferretería y materiales de construcción: -1,9%
- Alimentos y bebidas: -0,9%
- Calzado y marroquinería: -0,8%
DIA DEL NIÑO
La incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios. Así, se generó un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores.
Expectativas
Respecto a la economía de los comercios, el 55% indicó que se mantuvo en comparación al año anterior, mientras que un 35% (5 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró. Por otro lado, el 49% de los comercios relevados sostiene que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 9%.
En lo inmediato, el consumo se concentró en productos esenciales, volúmenes reducidos y operaciones con promociones, con baja incidencia de las ventas online. La mayoría de los sectores implementó estrategias defensivas, como reducción de stocks, postergación de inversiones y fuerte dependencia de fechas comerciales.