Política EconomiaPortada

CAME: las ventas minoristas de las pymes bajaron 2,6% interanual en agosto

(240610) -- BUENOS AIRES, 10 junio, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 14 de mayo de 2024 de personas recorriendo un local de venta de productos importados, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Los primeros seis meses de la gestión del presidente de Argentina, Javier Milei, "han sido excelentes", aseguró el lunes el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ah) (ce)

Alimentos, indumentaria, bazar y calzado fueron algunos de los rubros en retroceso. Predominaron las compras presenciales con fuerte uso de promociones y cuotas. El Día del Niño dio algo de aire, pero no alcanzó.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar signos de debilidad en agosto. Según el Índice de Ventas Minoristas Pyme elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los comercios registraron una caída interanual del 2,6% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada retrocedieron 2,2%. Aun así, en el acumulado del año mantienen un crecimiento de 6,2%.

El informe destaca que sólo el rubro farmacias logró escapar de la tendencia negativa, con un leve avance del 0,2% interanual. El resto de los sectores mostró bajas:

  • Bazar, decoración y muebles: -10,4%
  • Perfumería: -8,9%
  • Textil e indumentaria: -4,8%
  • Ferretería y materiales de construcción: -1,9%
  • Alimentos y bebidas: -0,9%
  • Calzado y marroquinería: -0,8%

DIA DEL NIÑO

Las fechas comerciales —en particular el Día del Niño— aportaron algo de dinamismo, pero no lograron revertir la tendencia general. Predominaron las compras presenciales, con fuerte dependencia de promociones y financiamiento en cuotas.

La incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios. Así, se generó un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores.

Expectativas

Respecto a la economía de los comercios, el 55% indicó que se mantuvo en comparación al año anterior, mientras que un 35% (5 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró. Por otro lado, el 49% de los comercios relevados sostiene que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 9%.

En lo inmediato, el consumo se concentró en productos esenciales, volúmenes reducidos y operaciones con promociones, con baja incidencia de las ventas online. La mayoría de los sectores implementó estrategias defensivas, como reducción de stocks, postergación de inversiones y fuerte dependencia de fechas comerciales.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Construirán un cuarto carril en un tramo de la autopista Buenos Aires – La Plata

Política EconomiaPortada

El FMI respaldó el plan económico y Javier Milei aprovechó para reafirmar: “No nos moveremos ni un milímetro”

Política EconomiaPortadaSociedad

Crean nuevas categorías para el Servicio de Policía Adicional en eventos masivos

Política EconomiaPortada

Ignacio Torres en la Asamblea de ADEPA: “La calidad institucional es fundamental para que el país crezca”

Mar del PlataPortada

Motores frente al mar: la Expo Automotriz Mar del Plata 2026 se prepara para una temporada inédita

Política EconomiaPortada

Vence el Impuesto Automotor: cómo pagarlo a tiempo y con descuento

Política EconomiaPortada

ARBA dispuso que desde octubre las billeteras virtuales retengan Ingresos Brutos

Política EconomiaPortada

Milei convocó al diálogo a los gobernadores y armará una mesa política con Karina, Francos y Menem

Política EconomiaPortada

En qué distritos Fuerza Patria tuvo mayor diferencia de votos frente a La Libertad Avanza

Política EconomiaPortada

El peronismo pintó la provincia de azul y ganó a nivel local en 93 municipios

PortadaSociedad

Atención: desvío al tránsito en la Autovía Ruta Provincial Nº11

Política EconomiaPortada

Cuál es el gigante regional en el que invierte Amazon con la intención de competir con Mercado Libre

Mostrar más