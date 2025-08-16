Mario Massaccesi y Patricia Daleiro.

Después del éxito editorial, Mario Massaccesi y Patricia Daleiro le ponen el cuerpo a su obra con una propuesta teatral diferente que a través del humor, la emoción y las historias personales ayuda al espectador/a responder la pregunta: ¿Qué es soltar, cómo se hace?

“Soltar para Ser Feliz” fue publicado en noviembre de 2020 y ya va por la novena edición, convirtiéndose en un “Longseller” por estar tanto tiempo en los primeros lugares en ventas. Mario y Patricia encontraron en el teatro un lugar mágico para compartir la propuesta de “soltar” que ya experimentaron miles de personas en todo el país que los siguen a través de sus libros, los talleres que brindan; sus podcast y los “Viajes con sentido”.

Sobre el escenario se atreven a ir por más, y de la mano de sus otros títulos “Saltar al Buen Vivir” y “Salir de los miedos” se desafían y dejan en claro que todos tenemos la maravillosa posibilidad de soltar para vivir más felices.

Los autores

Mario Massaccesi, Argentino, oriundo de Rio Cuarto, Prov. de Córdoba es periodista, conductor de radio y televisión. Figura central de TN y Canal 13 en Buenos Aires. Coach ontológico profesional y escritor.

Patricia Daleiro Uruguaya radicada hace unos años en Argentina, es Lic. en Psicología, Master coach y escritora.

Ambos son responsables de la consultora MyP (www.marioypatricia.com) donde ofrecen diferentes servicios a personas y organizaciones.

Así como en sus libros, este es un espectáculo coral donde se van sucediendo las voces de ambos y las historias personales -algunas muy fuertes- que tuvieron que atravesar para llegar a la felicidad.

Una propuesta distinta para quienes quieren y necesitan herramientas para una vida de “bien estar”.

Una invitación para reflexionar sobre lo que ya no queremos. Un espacio para reencontrarnos con nuestros sueños.