Prevención, RCP y desfibrilador, los aliados para luchar contra la muerte súbita

En la Argentina se producen alrededor de 40.000 muertes de este tipo por año. El 70% de los casos ocurre fuera del ámbito hospitalario.

Según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Argentina de Cardiología (FAC), la mayoría de las muertes súbitas ocurre fuera del ámbito hospitalario, en lugares cotidianos como la casa, el trabajo, la calle o el club. Por este motivo, hasta el 28 de agosto se lleva adelante la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

La muerte súbita se produce por la pérdida inesperada de las funciones cardíaca, respiratoria y cerebral. Frente a esta situación, el tiempo es determinante: por cada minuto sin asistencia, las probabilidades de supervivencia se reducen en un 10%.