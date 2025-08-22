Máximo Kirchner: “El destino colectivo del país no se regala a ningún vende patria”

El titular del PJ bonaerense llamó a que la sociedad se involucre y participe en las elecciones del 7 de septiembre y el 26 de octubre.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner llamó a votar “masivamente” por el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana en las elecciones legislativas del 26 de octubre y aseguró que el “destino colectivo” de un país “no se regala a ningún vende patria”, en referencia al presidente Javier Milei.

“No se regala el destino personal, ni mucho menos el destino colectivo de un país, a ningún advenedizo, vende patria o cipayo que anda dando vueltas por ahí”, sostuvo el jefe de La Cámpora en un video difundido este viernes en redes sociales.

Al participar de la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Quilmes, junto a la intendenta local Mayra Mendoza, el titular del PJ bonaerense llamó a que la sociedad se involucre y participe de los comicios legislativos del 7 de septiembre y el 26 de octubre.

“Les pido que ejerzan el derecho que les pertenece y que es de ustedes, que es el de poder elegir”, pidió, al tiempo convocó a votar de forma “masiva” por Taiana para que “cada diputado y cada diputada haga lo que tenga que hacer”.

“No se queden empantanados en el enojo y mirando la tele, sino que se involucren cada día más en la vida de sus comunidades. Nadie va a venir a arreglar sus problemas si ustedes no se ponen al frente de ellos”, arengó el legislador nacional.

En el acto en Quilmes estuvieron presentes también el candidato a 1º Diputado Nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana y al candidato a 2º Diputado Provincial de la Tercera Sección Electoral por el mismo espacio, Facundo Tignanelli.