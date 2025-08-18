La Provincia incorpora más de 600 profesionales al sistema sanitario

En el marco del Concurso Unificado, los profesionales eligieron hospitales y centros de salud bonaerenses para desarrollar sus residencias.

El Ministerio de Salud incorpora a su sistema sanitario más de 600 profesionales que eligieron a los hospitales públicos y centros de salud de la provincia de Buenos Aires para continuar con su etapa formativa.

Estas primeras adjudicaciones de especialidades del equipo de salud y posbásicas se realizaron el 13 y 14 de agosto de manera simultánea en dos sedes: el Centro de Posgrado “Sergio Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata y una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de los primeros profesionales incorporados al sistema sanitario mediante el Concurso Unificado 2025, ya que del 25 al 28 de agosto habrá adjudicaciones para especialidades médicas básicas y, luego, readjudicaciones para completar la oferta y cubrir los cargos ofrecidos por la Provincia para realizar las residencias.

Durante el acto, las y los profesionales que rindieron el examen de ingreso al sistema de residencias seleccionaron, según su orden de mérito y especialidad, la institución donde desempeñarán su formación.

Las residencias representan un sistema de capacitación de posgrado intensivo y en servicio que combina estudio y trabajo, dirigido a las distintas disciplinas y especialidades que integran el equipo de salud en todos los niveles de atención.

Este dispositivo es clave para promover un modelo de atención basado en una perspectiva de derechos, fortaleciendo así el acceso y la calidad del cuidado de la salud en toda la provincia.

Residencias en la provincia de Buenos Aires

Para fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes y profesionales en especialidades estratégicas, la Provincia implementó diversas políticas públicas que, además vinieron a cumplir demandas históricas del sector.

En ese sentido, en el marco del Plan Quinquenal impulsado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak, se puso en marcha el programa “Más Salud, Más Cuidados” que contempla, entre otros beneficios, un plus del 15% sobre el salario de ingresantes que opten por residencias en las especialidades priorizadas, que abarcan: clínica médica, pediatría, neonatología, terapia intensiva (de adultos y pediátrica), medicina general y psiquiatría (y psiquiatría infanto-juvenil).

Además, la provincia de Buenos Aires cuenta con un nuevo reglamento de residencias que incorpora:

• La reducción de la jornada laboral de lunes a viernes, eliminando el sábado como día laboral.

• La reducción del tiempo de guardia a 12 horas, con descanso postguardia de 6 horas.

• La mejora en las condiciones salariales, incluyendo un adicional por hijo/a, un plus por guardia (valor equivalente al 13% del sueldo de un/a jefe/a de residentes) y un adicional por zona de baja cobertura, con el fin de incentivar la radicación en lugares con necesidad de profesionales, con un valor igual al 7% del sueldo del residente.

• La eliminación del pago de la Caja de Médicos, y una bonificación del 40% por “trayectoria formativa” a quienes tengan una residencia completa en hospitales bonaerenses; entre otra batería de medidas para mejorar sus condiciones laborales y salariales.