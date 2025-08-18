Espert, Taiana, Randazzo, Del Caño: todos los nombres de los candidatos en PBA

A pocas horas del cierre de listas se conocieron todos los nombres de la boleta violeta en el principal distrito. Fuerza Patria confirmó temprano, con Taiana a la cabeza y protagonismo de Grabois. Randazzo irá por Provincias Unidas.

A pocas horas del cierre formal de listas para las elecciones del próximo 26 de octubre, se conocieron este domingo por la noche todos los nombres de los 35 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de la Alianza La Libertad Avanza, conformada por el oficialismo nacional y el Pro.

Tal como se anticipara desde hace tiempo, la boleta estará liderada por José Luis Espert, actual diputado oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, que tiene como objetivo competir a gobernador dentro de dos años.

Al economista lo secundará Karen Reichardt, una recordada actriz de los años ’90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como “Brigada Cola” (1992), “Tachero nocturno” (1993) y “Despertar de pasiones” (1994). Su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992.

Reichardt se sumó a la política a través del partido de Javier Milei y en la actualidad conduce el programa “Amores perros” por la TV Pública.

El tercer lugar será para uno de los principales protagonistas, junto a Cristian Ritondo, de la alianza que sellaron LLA y el Pro en Buenos Aires: el diputado Diego “el colo” Santilli, quien irá así por la reelección en la Cámara baja.

La lista continúa con Gladys Humenuk (4°), exsubsecretaria de Coordinación Administrativa de la Presidencia y actualmente en el directorio del Correo Argentino; Sebastián Pareja (5°), armador libertario en PBA y presidente del partido violeta en el distrito; Johanna Longo (6°), abogada y exdirectora de Asuntos Contenciosos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y Alejandro Carrancio (7°), quien responde a Pareja.

Más abajo en la nómina figura Miriam Niveyro (8°), exdirigente del Pro y hoy libertaria; Alejandro Finocchiaro (9°), actual diputado por el Pro y exministro de Educación -busca la reelección-; Giselle Castelnuovo (10°), funcionaria de la vicejefatura de Gabinete del Interior; Sergio “Tronco” Figliuolo (11°), columnista en Neura, el streaming de Alejandro Fantino; Florencia de Sensi (12°), del riñón de Ritondo y actual diputada del Pro -va por la renovación-; Miguel Smuckler (13°), cercano al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y María González Estevarena (14°), actual legisladora porteña por LLA.

Los candidatos para la provincia de Buenos Aires del 15° al 35° puesto son: Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda, Ana Tamagno, Carlos Pirovano, Martina León, Javier Sánchez Wrba (busca reelección), Bárbara Patricia Lerin, Hernán Urien, Susana Gabriela Conte, Mario Saavedra, Roxana Elizabeth Cavallini, Hugo Ferreyra, Mirta Narsi Wide, Ignacio Salaberren, Karina García, Eduardo Hugo Creus, Paula Beatriz Canegallo, Damián Selem, Valeria Diana Rodríguez y Luis Green.

Fuerza Patria

Bien temprano, un día antes del cierre de listas, Fuerza Patria confirmó su lista de unidad para PBA con Jorge Taiana a la cabeza. De vasta trayectoria, se desempeñó como canciller durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a quien reemplazó en el Senado desde 2019 a 2021, cuando dejó la Cámara alta para ir como ministro de Defensa de Alberto Fernández durante los dos últimos años de su gestión.

Detrás de Taiana se encuentra la massista exdiputada nacional Jimena López, mientras que en tercer está el dirigente Juan Grabois, líder del Frente Patria Grande. En el cuarto y quinto lugar aparecen dos actuales diputados -van por otro mandato- y figuras del sindicalismo: Vanesa Siley (SITRAJU) y Sergio Palazzo (La Bancaria), respectivamente.

El sexto lugar lo ocupa la senadora provincial María Teresa García, quien volvería así a la Cámara de Diputados de la Nación, como así también otro exdiputado y exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en el séptimo puesto de la lista.

Octava está otra diputada de Unión por la Patria que irá por la reelección, Agustina Propato, seguida por Hugo Moyano -hijo- (9°); la legisladora provincial Fernanda Díaz (10°); el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini (11°); la exsecretaria de Integración Socio Urbana y cercana a Grabois, Fernanda Miño (12°); el diputado nacional y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky (13°) -va por la renovación-; la concejala de Marcos Paz Marina Salzmann (14°); y el exministro de Educación Nicolás Trotta (15°).

El resto de los candidatos, del 16° a 35° puesto son: María Elena Velázquez, Luis Alberto Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano, Daniel Adolfo Catalano, Claudia Bernazza, Jorge Rivas, Rocío Di Bastiano, Oscar Gerardo De Isasi, Silvia Saravia, Carlos Alberto Raimundi, Macarena Quinteros, Carlos Alberto Ortega, Macarena Ayelén Rusconi, Federico Aldo De Marziani, María Cristina Moreno, Bernabé Leinenn Aristides, Florencia Defelipe, Sebastián Javier Beroldo, Julieta Ferrari y Alejandro “Topo” Rodríguez.

Más candidatos

Por el frente Provincias Unidas, el armado de “centro” que lanzaron cinco gobernadores, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires será Florencio Randazzo, cuyo mandato vence el próximo 10 de diciembre.

Tras idas y venidas, finalmente los referentes del espacio Encuentro Federal Margarita Stolbizer (GEN) y Emilio Monzó (Partido del Diálogo) se acoplaran en esta lista, en segundo y tercer lugar, respectivamente. Ambos también irán así por la reelección. Los tres primeros de esta lista forman parte hoy del mismo bloque en la Cámara baja.

Desde la Coalición Cívica, que tomó la decisión de ir junto a un sector del radicalismo, encabezará la nómina Juan Manuel López, actual diputado y jefe del bloque de los “lilitos”.

“Con @ElsaLlender (Elsa Llenderrozas) desde la Coalición Cívica y el radicalismo nos presentamos a las elecciones nacionales del 26 de octubre porque creemos que un Congreso equilibrado es lo mejor para los argentinos, especialmente para los bonaerenses, hoy atrapados entre la incompetencia de Kicillof y la insensibilidad de Milei”, anunció López en sus redes.

Además, mencionó a los postulantes Lisandro Hourcade (3°), intendente de Magdalena; la diputada provincial de la CC Maricel Etchecoin (4°); y el dirigente cívico de la localidad de Pilar Matías Yofe (5°), con quienes “asumimos el desafío de representar a Buenos Aires para defender a jubilados, comerciantes, productores y a los más vulnerables. El kirchnerismo los usó; Milei los ignora”, escribió López.

Y agregó: “Creemos en el respeto, la coherencia, la transparencia y en instituciones fuertes, valores compartidos por Lilita Carrió y el radicalismo. No vamos a caer en los falsos dilemas del Presidente. Por ejemplo: El Estado debe hacer rutas, cloacas e infraestructura, pero sin corrupción y con eficiencia. Queremos dar estos debates en campaña y, sobre todo, llevarlos al Congreso, donde se juega el futuro de la Argentina”.

Otros nombres de la lista son Nadia Porro (6°), Román Bouvier -intendente de Rojas- (7°), Victoria Borrego -quien buscará renovar su mandato- (8°), Héctor “Toty” Flores (9°) y Graciela Andrada (10°).

Por el Frente de Izquierda irán como candidatos a diputados nacionales Nicolás del Caño y Romina del Plá, ambos con paso por el Congreso.

Enfrentado con La Cámpora, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezará la boleta de “Unión Federal”, un frente alternativo a Fuerza Patria. Estará secundado por María Laura Guazzaroni, presidenta del Concejo Deliberante de Escobar.

Otro que se presentará a las elecciones, con una lista integrada por Proyecto Sur, FORJA y dirigentes socialistas, será Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, exembajador en España y exdiputado nacional durante 2009-2013 y 2013-2017.

“Esta lista reúne a radicales alfonsinistas, peronistas seguidores de las ideas de ‘Pino’ Solanas, socialistas, independientes y forjistas”, expresó el espacio en un comunicado, donde además se afirmó que buscan “ponerle un límite” al presidente Milei desde el Congreso.

La nómina se completa con la exdiputada nacional Lilia Marina Cassese (Proyecto Sur); Gustavo López (Forja); la dirigente de Bragado Celina Sburlatti; el presidente de Proyecto Sur Buenos Aires, Hugo Maltempo; Julia Larcamón, de FORJA, y el socialista Martín Canay.

Además, competirán como diputados nacionales por PBA, encabezando sus respectivas listas, María Eugenia Talerico (Potencia), Manuela Castañeira (Nuevo Más) y Santiago Cúneo (Movimiento Democrático Confederal Argentino).