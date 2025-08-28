Política EconomiaPortada

Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei “no debió haber confiado” en Spagnuolo

Guillermo Francos defendió a “Lule” Menem al decir que “no tengo nada que reprocharle” y reiteró que todo es “una operación política” del kirchnerismo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el presidente Javier Milei “no debió haber confiado” en Diego Spagnuolo, el ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS), cuyos audios dieron lugar a una investigación de la Justicia por el presunto pago de coimas.

Además, Francos defendió al asesor Eduardo “Lule” Menem, señalado en las escuchas como el organizador de ese entramado junto a la hermana del mandatario y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al decir que “no tengo nada que reprocharle”. “Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”, agregó.

“Igual que la hermana del Presidente. Conozco al Presidente desde hace muchos años, si hay una persona que le interese menos el dinero es a él. No le interesa lo material, le interesa lo intelectual y resolver los problemas de la Argentina”, insistió.

Asimismo, planteó que la difusión de los audios responde a una operación política a cargo de la oposición en el marco de la campaña electoral y reafirmó la decisión del Poder Ejecutivo de denunciar a Spagnuolo.

“Para el Gobierno todo esto es una operación política en momento de campaña como lo esperábamos. No somos giles, sabíamos que en esta época iban a venir todo este tipo de ataques, denuncias, ahora nos denuncian por todo”, afirmó, y aclaró: “Es esperable que esto pase. Veremos cuál es el resultado, cuánto cree la gente después de haber dejado el país destrozado”.

Por su parte, reafirmó: “Tengo total confianza en que eso no va a demostrar ninguna vinculación con el funcionario con el hecho”.

