El nuevo requisito a cumplir para que no te rechacen la VTV en agosto

Si el coche no aprueba este trámite obligatorio, no podrá circular por las rutas argentinas.

En Argentina, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para garantizar que los vehículos estén en condiciones óptimas de seguridad. Durante la inspección, se revisan aspectos esenciales como los frenos, las luces, los neumáticos y el sistema de dirección, con el objetivo de evitar accidentes y fomentar la seguridad vial.

Existen errores comunes que suelen llevar al rechazo de la VTV, tales como neumáticos desgastados, luces fuera de funcionamiento, fallas en los frenos o la suspensión, y desajustes en la alineación de las ruedas.

Además, circular sin la VTV al día puede resultar en sanciones legales y económicas, como multas y, en algunos casos, la retención del vehículo hasta que se regularice la situación. Por este motivo, no se podrá circular por las rutas argentinas con la VTV rechazada.