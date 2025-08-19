El Gobierno liberó la circulación de camiones bitrenes en rutas del país

La Resolución 1196/2025 dispuso la libre circulación de vehículos de gran porte en la red vial nacional, con excepciones específicas en curvas y puentes.

El Gobierno Nacional oficializó este martes, a través de la Resolución 1196/2025 publicada en el Boletín Oficial, la libre circulación de los camiones bitrenes -también conocidos como trenes de carretera- en todo el territorio argentino. Esto representa un giro respecto del esquema anterior de corredores restringidos.

La nueva normativa elimina las restricciones horarias y permitirá que estos vehículos circulen sin limitaciones, salvo en aquellos tramos de la red vial donde se identifiquen riesgos objetivos para la seguridad vial, casos en los que se requerirá una autorización técnica previa.

Según el comunicado oficial, la medida fue impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y busca adaptar el esquema regulatorio a un marco más simple y flexible, en sintonía con las necesidades de la logística actual. En ese sentido, la resolución mejora la previsibilidad normativa y reduce las cargas administrativas que hasta ahora obstaculizaban el proceso productivo y encarecían los costos de transporte.

Hasta la fecha, solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes y, dentro de la provincia de Buenos Aires, apenas el 11% de los tramos. Esa limitación reducía la eficiencia del sistema de conectividad y restringía el uso de una tecnología que aporta ventajas operativas y ambientales.

Otro aspecto central de la actualización normativa es la unificación de criterios para todas las categorías de bitrenes. De este modo, los vehículos de categorías 2 y 3 mantienen los mismos parámetros de ancho, altura y peso. Se eliminan así los trámites adicionales que se exigían exclusivamente a la categoría 3 -con una longitud de hasta 30,25 metros y un peso total de 75 toneladas-, que generaban demoras superiores a los 90 días.

De acuerdo al texto, en el esquema anterior, las empresas transportistas sufrían costos adicionales por la burocracia estatal, que demoraba la emisión de autorizaciones e imponía documentación innecesaria. Entre esas exigencias figuraba el Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A.), eliminado en diciembre de 2024 en el marco de la desregulación del transporte automotor de cargas.

¿Qué son los bitrenes?

Los bitrenes son vehículos de carga combinados, conformados por un camión tractor y dos remolques unidos mediante un plato de enganche. Entre sus principales beneficios se destacan una mayor capacidad de carga respecto a un camión convencional (hasta un 75% más), la reducción de los costos logísticos para industrias y empresas, una mayor seguridad operativa debido a las características del vehículo, y la disminución de emisiones de carbono por viaje realizado.

De acuerdo a los que ven como positivo el cambio, esta mayor capacidad de transporte, combinada con un consumo de combustible más eficiente, puede traducirse en una reducción significativa de los costos logísticos. Sin embargo, hay fuertes críticas por el impacto de estos vehículos de gran peso en las rutas deterioradas del país, en medio de la paralización de la obra pública. Además, puede ser un peligro para el sobrepaso en rutas que no son de dos manos.

¿Qué dijo Federico Sturzenegger sobre los bitrenes?

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó los cambios al asegurar que con la normativa anterior, un bitren de más de 25,5 metros que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias.

Según el funcionario, la justificación de la restricción era que había rotondas o segmentos donde los bitrenes, por tamaño, no logran circular. “Pero pensándolo un poco esto no tiene lógica alguna. Hay calles angostas por las que un camión común no puede circular, puentes con capacidad máxima que es superada por camiones comunes, o alturas máximas que hay que observar, etc.; pero nada de eso lleva a la necesidad de exigir un permiso previo de circulación. ¿Un permiso para recordarle a un camionero con un camión de 5 metros de altura que no pase por debajo de un puente con una altura de 4 metros? No tiene sentido ese permiso. ¿Por qué se pedía para los bitrenes? La verdad es que era incomprensible”, remarcó.

Por ello la nueva norma da un giro conceptual de 180°, de acuerdo a Sturzenegger. “A partir de ahora los bitrenes podrán transitar libremente por el 100% de la red, sin diferenciar por tamaño. Solo se requerirá permiso en unas pocas curvas muy pronunciadas (son 55 curvas en rutas montañosas de Salta, Jujuy y Tucumán -y una en Chubut-) donde las curvas obligarían a cortar el tránsito para acomodar el radio de giro. En los tramos afectados por capacidad máxima de puentes bastará con que el peso bruto del vehículo no exceda la capacidad máxima de la estructura (como es hoy para cualquier camión y cualquier puente de Argentina), sin necesidad de permiso alguno”.