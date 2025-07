Hospitales: Kreplak cruzó a Adorni por “inventar” una deuda millonaria de la Provincia

El ministro de Salud de Kicillof criticó al vocero presidencial y remarcó que es la Nación la que le debe al Gobierno provincial.

La pelea entre la administración libertaria y el Gobierno de Axel Kicillof por los fondos destinados a la salud pública tuvo un nuevo capítulo. Luego que el vocero presidencial Manuel Adorni denunciara otra vez una deuda de la Provincia de miles de millones de pesos a hospitales nacionales, desde la gestión bonaerense lo desmintieron e insistieron en que las cifras son “un invento”.

El encargado de salir al cruce fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que los números y los argumentos que dio Adorni en la Casa Rosada “son un invento”, y remarcó que es la Nación la que le debe a la Provincia.

“Lo que me parece muy raro, y es un trabajo que le costará a todos, es cómo tratar de hablar en el marco de la racionalidad de cosas que no lo son. Él (Adorni) está hablando de una deuda que inventa, pero no tiene ningún tipo de fundamento en expedientes en la realidad y nada”, apuntó Kreplak en una entrevista con El Destape.

Los dichos se dan un día después de que Adorni, en modo campaña, montó en su conferencia de prensa dos pantallas con placa roja y un contador de fondo que daba cuenta de una supuesta deuda de la Provincia de unos 409 mil millones de pesos. Los hospitales nacionales a los que, según el electo diputado libertario, les debe la Provincia son el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Cuenca Alta, en Cañuelas; Hospital Bicentenario, Esteban Echeverría; y los hospitales Néstor Kirchner y Hospital René Favaloro de La Matanza.

“La Nación le debe muchísimo dinero a la Provincia en materia de salud y en todas las demás áreas. Decirlo al revés es absurdo”, explicó Kreplak. “Desde que asumió el Gobierno de Milei nos deben 221 mil millones de pesos en materia de salud relacionados con programas, medicamentos para el VIH o trasplantados que por ley debe proveer la Nación pero que como no los hace se hace cargo la Provincia”, agregó.

Para graficar la deuda que tiene el Estado nacional con el provincial, el funcionario de Axel Kicillof explicó que esos 221 mil millones de pesos “es un poco más que el presupuesto que debería tener el Hospital Garrahan” para este año.