Alonso cruzó a Bullrich por justificar la politización de la policía: “no entiendo que apruebe eso”

El ministro de Seguridad bonaerense le recordó a su par nacional prohibe a los uniformados participar en actividades partidarias. Es por el caso de los investigados en relación a un intento de “golpe institucional” contra la conducción de la fuerza, vinculados a un candidato de La Libertad Avanza.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, cruzó esta tarde con dureza a su par nacional Patricia Bullrich por justificar el involucramiento de policías actividades políticas partidarias, a raíz de la investigación sobre 24 oficiales de la Bonaerense que están siendo investigados por participar en un complot intentar desestabilizar la conducción de la fuerza, ligados al excomisario Emiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral.

“Se equivoca la Ministra (Bullrich) al alentar una instancia de politización; yo no sé, tal vez ella los conoce a estos muchachos o no. No sé si fue parte de algo de todo esto o no, pero me parece que este no es el camino. Hay una ley que es clara, que dice que la policía no puede en política partidaria”, dijo Alonso en declaraciones radiales. El ministro enfatizó: “lo que tenemos que hacer es profesionalizar a la policía, no politizarla”.

Alonso se refirió en esos términos al caso de los 24 policías investigados por un intento de “golpe institucional”, según dijo el ministro, vinculado a Bondarenko. Bullrich escribió en X que se trata de un caso de “persecución política” y que el gobernador Axel Kicillof “toma partido: siempre a favor de los delincuentes”.

El ministro bonaerense le recordó a Bullrich que la ley lo prohibe y que “no se puede politizar la policía”. Alonso explicó que “no puede defender que un policía retirado que es candidato de ellos lidere a altos oficiales de la policía bonaerense. Eso la ley lo prohíbe y está mal”, en referencia directa al caso Bondarenko. “No entiendo que Burrich apruebe eso. Me parece que está confundida”, dijo el ministro.

Alonso recordó que “nosotros trabajamos en una provincia que tiene 135 municipios, algunos son de nuestra fuerza política, otros son de diversas fuerzas políticas, cualquier intendente con el que se hable va a decir que nosotros trabajamos exactamente igual con todos los municipios y trabajamos exactamente igual con todos los jueces, con todos los fiscales y nos llevó mucho trabajo darle a la policía un sentido de pertenencia profesional”. En esa línea, Alonso dijo ”lo que tenemos que hacer es profesionalizar la policía no politizarla”.

El ministro señaló que “lo que hay que dejar claro es que tenemos una policía que está ordenada, que logró reducir los homicidios drásticamente, año tras año, que tiene un nivel de acción muy fuerte y que nosotros respaldamos todo el tiempo a los policías que están poniendo el cuerpo para prevenir el delito y para atrapar delincuentes”.

Alonso precisó en ese marco que “tenemos 12.000 presos más que cuando inició la gestión en las cárceles. No veo dónde está el apoyo de Axel Kicillof a los delincuentes, más bien todo lo contrario”.

DIB