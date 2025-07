Adorni dijo que Villarruel “no es parte” del proyecto y respaldó a Karina en la interna

El vocero dijo que la vicepresidenta “no comparte los objetivos” del Gobierno. Y respaldó la línea que bajó Karina Milei en la pelea con algunos libertarios.

En medio de la fuerte disputa interna en el oficialismo entre el sector que responde a Karina Milei y las denominadas Fuerzas del Cielo, que comanda Santiago Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a las críticas contra Victoria Villarruel. Aseguró que la vicepresidenta “no es parte” del proyecto oficialista, como así también que “no comparte los objetivos” del Gobierno.

“Con respecto a la vicepresidenta, lo hemos dicho una y mil veces, independientemente de la terminología utilizada por el Presidente o por otros miembros del Gobierno”, comentó este jueves Adorni en conferencia de prensa, después de que el propio Javier Milei asegurara en Córdoba que su excompañera de fórmula es una “bruta traidora”.

“Todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, de ese norte. El Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo, así que no hay ninguna novedad con eso”, dijo el vocero, que buscó bajarle el tono a los conflictos de cúpula en la administración nacional.

“¿Por qué no se podría gobernar con eso? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes. Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidenta, o sobre otras personas, no importa… Simplemente no forma parte del Gobierno, de la gestión y del día a día, y no es parte de este proyecto”, agregó Adorni, quien definió el vínculo con Villarruel en este momento como una “relación institucional”.

Asimismo, fue consultado sobre las fuertes críticas de tuiteros libertarios que, bajo el paragua de las Fuerzas del Cielo, cuestionaron al armador bonaerense Sebastián Pareja por la confección de las listas para las elecciones del 7 de septiembre. En ese sentido, el funcionario se refirió al mensaje que Karina Milei publicó en X advirtiéndole a todo el espectro libertario que quien cuestiona las listas de La Libertad Avanza está cuestionando al presidente Milei.

“Es un tuit partidario, en términos del partido y la conformación de la estructura. Y, en tal caso, si tengo que hacer un análisis, fue un mensaje para todos. Es que los cargos no importan, que quienes están en una lista, en un puesto, en una función no importan y que lo que importa, que es lo que ocurre, es que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo hacia la misma dirección”, planteó el vocero, cuyo hermano, Francisco, encabezará la lista de senadores por la Octava sección.

El mensaje de Karina Milei apuntaba al descontento que hizo saber a través de algunos trolls el sector que responde a Caputo, molesto por no haber sido incluido en el armado de las listas. “Fue un mensaje para todos de ‘vamos para adelante’. Es razonable que en los armados de listas o en cuestiones partidarias algunos tengan pretensiones, los lugares son limitados, no ha pasado nada que uno considere anormal o atípico”, cerró.

(DIB)