Tras recuperar la libertad, Juan Grabois lanzó su candidatura presidencial 2027

El referente de Patria Grande denunció las condiciones de trabajo de la Policía Federal y arremetió contra Patricia Bullrich. “Es inhumano”, aseguró.

Tras recuperar la libertad luego de haber sido detenido por la toma del Instituto Juan Domingo Perón, el dirigente social y referente de Patria Grande, Juan Grabois, sorprendió al lanzar su precandidatura presidencial para 2027 y denunciar las condiciones de trabajo de la Policía Federal. “Le agradezco a la ministra Bullrich por permitirme conocer el pésimo estado en el que trabaja la Policía Federal. Es de lo peor que vi en toda mi vida”, afirmó.

En un encendido discurso tras salir de la Alcaidía de Madariaga, Grabois criticó duramente al gobierno nacional y, en especial, a la ministra de Seguridad. “Se golpean el pecho con la seguridad, pero tienen a todo el personal policial en condiciones inhumanas. Oficinas vetustas, sin calefacción, con ratas. Estoy hablando del personal policial, no de los internos -que ni vi-, porque lo que vi fue suficiente”, sostuvo.

Además, detalló: “Las computadoras son del año 1984, no tienen sistema, no tienen recursos. Es realmente indigno. Una de las cosas que voy a cambiar cuando sea presidente es precisamente esto: no se puede sostener un sistema de seguridad con trabajadores abandonados”.

El dirigente, que ya se había manifestado contra la disolución del Instituto Perón y la “criminalización de la protesta”, redobló su apuesta y se mostró dispuesto a capitalizar su detención políticamente. “Esto fue una gran experiencia. En la universidad, en las villas más duras, en los penales, vi cosas duras. Pero esto fue revelador. Y les digo: no nos sacaron la bandera, y no nos van a parar”, afirmó.

Desde su espacio, señalaron que Grabois buscará “representar una alternativa al modelo represivo y de exclusión que impulsa el gobierno de Milei” y prometen recorrer el país para fortalecer una candidatura “con identidad nacional, justicia social y derechos humanos”.

De este modo, Juan Grabois no solo salió a cuestionar al gobierno tras su breve paso por una celda, sino que transformó su detención en una plataforma para proyectarse electoralmente. “Una vez más, desde abajo y con los de abajo. Nos quieren quebrar, pero cada intento de represión nos fortalece. El 2027 empieza ahora”, concluyó.

