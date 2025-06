LA CORTE CONFIRMÓ LA CONDENA: CRISTINA KIRCHNER NO PUEDE SER CANDIDATA E IRÁ PRESA

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, por lo que la expresidenta no podrá presentarse a las elecciones de este año e irá presa.

La decisión consistió en rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de la Expresienta y fue tomada por unanimidad por los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

En la sentencia se deja constancia de que la presentación de la defensa de Cristina se desestima “por falta de fundamentación autónoma”. En los fundamentos se deja constancia que las improcedencias. “No procede los planteos de violación de independencia, imparcialidad judicial y deber de objetividad del MPF; No procede los planteos de violación al principio acusatorio; No son procedentes los planteos relativos a la incorporación de hechos “no descriptos”; No hubo afectación al derecho de defensa respecto de la producción de prueba ni tampoco cosa juzgada; No hay gravedad institucional”, indicó la Corte. La conclusión es que “se deja firme la sentencia, rechazando le recurso por falta de fundamentación autónoma.