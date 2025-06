Régimen previsional: Francos adelantó que el Ejecutivo vetará la ley si se aprueba

Así lo confirmó el jefe de Gabinete frente a la sesión solicitada por la oposición que se llevará a cabo este miércoles donde, además, tratarán la declaración de emergencia en discapacidad. “No existen los recursos”, aseguró el funcionario.

Este lunes la Cámara de Diputados oficializó la sesión solicitada por la oposición para tratar, una vez más, régimen previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, pero el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Poder Ejecutivo vetará la ley en caso de que apruebe porque “no están los recursos para afrontar esos nuevos gastos”.

“¿De dónde van a salir los recursos para sostener el incremento? No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar. No es magia, si no están los recursos posibles no se pueden establecer los gastos”, expresó el funcionario.

En declaraciones a Radio Rivadavia el jefe de Gabinete consideró que, antes de hablar de jubilaciones, es necesaria una reforma laboral “para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional”.

Pese a ello aclaró que “una reforma laboral no va a tener impacto inmediato”, porque llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro”, y agregó que además será necesaria también “una reforma tributaria”.

Por otro lado, Francos afirmó que esta semana estará listo el proyecto de ley que se enviará al Congreso para permitir que los ahorristas puedan utilizar dólares no declarados para realizar compras de bienes sin que se les solicite a través de la ARCA el origen de esos fondos.

“Muchos de esos dólares son dinero blanco que se ha hecho negro al comprar dólares en el mercado paralelo para mantener el valor de los ahorros”, dijo y explicó que “la gente lo ha hecho siempre por temor al peor de los impuestos que ha tenido la Argentina que es la inflación”.

Este proyecto, añadió, “garantiza que todos aquellos que utilicen sus dólares ahorrados para comprar cualquier cosa no se les va a pedir el origen de estos fondos”, y estimó que el oficialismo va a tener el número suficiente de votos en el Congreso para aprobar esta iniciativa.

“Siempre que hemos intentado aprobar proyectos de trascendencia hemos obtenido los votos y, si no lo logramos, quienes se opongan tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué se oponen”, subrayó.

En el plano político, Francos confirmó que de cara a las elecciones bonaerenses “hay una vocación muy fuerte y acuerdos de trabajo conjunto con el Pro”, apuntando no solo a lo electoral sino a “trabajar juntos para transformar la Argentina de una nación populista a una nación con libertad”.

Consultado sobre el conflicto en el Hospital Garrahan sostuvo: “Hay una disputa donde se han montado reclamos legítimos con reclamos que no son tan legítimos. Hay muchos ñoquis, eso es claro”, y aseveró que pese a “un intento gremial de prohibir el control facial, ese control va a ser puesto en funcionamiento”.