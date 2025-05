El Gobierno vinculó el incendio de la pañalera de Lomas del Mirador con una polémica licitación del PAMI

La empresa que ardió, Liberty, había roto un presunto pacto con otras proveedoras. “Los pañales tienen olor a pis y humo”, afirmó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El incendio de la fábrica de pañales en Lomas del Mirador que conmocionó la zona durante la mañana del viernes puede estar relacionado con un escándalo político, según denunció el Gobierno. Es que la empresa Liberty, cuya planta quedó hecha cenizas, había roto un presunto pacto con otras proveedoras e iba a empezar a venderle pañales para adultos al PAMI, en el contexto de una licitación polémica. “Los pañales tienen olor a pis y humo”, escribió en su cuenta de X el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un largo posteo donde contó el caso y deslizó: “¿Casualidad o causalidad? Que cada uno saque sus propias conclusiones”.

Todo empezó con una licitación mediante la cual el PAMI entregó el servicio de entrega de pañales a domicilio. Con ese mecanismo, se adjudicó la distribución nacional de pañales para adultos a la empresa Urbano Express, en una licitación relámpago donde se cambió el tradicional sistema en el que las empresas negociaban con el PAMI.

Se trata de un negocio que abarca la distribución domiciliaria de pañales por un período de 36 meses con un presupuesto total de $ 466.554 millones.

Desde el sector farmacéutico dijeron que la licitación “estuvo hecha a medida de Urbano” y que hace 12 años que el sistema anterior funcionaba con toda la cadena: pañaleras, droguerías y farmacias. “El PAMI sacaba resoluciones, decía cuánto salía cada pañal y se pagaba. Ellos ponían el precio, no la industria. Ahora se cambió el modelo para hacerlo puerta a puerta”, indicaron, citados por La Nación.

Sturzenegger comentó que el Gobierno “decidió desarmar un sistema incontrolable (que implicaba pérdidas estimadas de 5.000 millones de pesos al año) a través de una licitación con entrega a domicilio. Pero he aquí que las empresas proveedores organizadas por COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina (la que no quiere que te puedan vender los remedios de venta libre fuera de farmacias) habían liderado la firma de un acuerdo donde los ofertantes se obligaban a NO participar (Art. 1) y hasta se imponían multas a quien lo hiciere (Art. 2). En mis 40 años de ejercicio profesional, en todos mis libros de políticas de defensa de la competencia nunca vi nada igual. Es un caso que quedará en la historia”.

https://x.com/fedesturze/status/1928524305064681700

El caso es que ese supuesto acuerdo habría sido roto por Liberty para ser proveedor de los pañales. El ministro concluye: “El Ministerio de Salud obviamente hizo la licitación y tuvo oferentes porque una empresa estuvo dispuesta a quebrar el acuerdo y proveer los pañales a un precio más barato. El lunes esa empresa empezaba a proveerle al PAMI. Hoy está en los medios porque su empresa fue devorada por un incendio. ¿Casualidad o causalidad? Que cada uno saque sus propias conclusiones”.

Desde Urbano Express confirmaron que Liberty y Nochísimo son sus principales proveedores, aunque anticiparon que están en condiciones de importar pañales desde Brasil si fuera necesario. “La entrega está garantizada para comenzar la distribución”, aseguraron.

Mientras tanto, Sturzenegger sentenció: “Lo único que podemos decir es que la lucha contra la casta es la razón de ser de este gobierno (como defender a la casta es la razón de ser del peronismo y de la política tradicional). En las últimas semanas lo experimentaron la industria del aluminio, los armadores de Tierra del Fuego, los proveedores de vacunas aftosa, la navegación de cabotaje, los que certificaban productos que no necesitaban certificación. De a uno iremos bajando los privilegios de quienes se quedaron con la nuestra“. (DIB) MM

