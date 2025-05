El tribunal apartó a la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Maradona

La magistrada no tuvo más opción que dar un paso al costado, luego de la presentación del tráiler del documental que realizó el fiscal Patricio Ferrari y de la declaración de los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Victoria Di Tomasso.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió apartar a la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Maradona, luego de la exposición en el recinto del guión y un tráiler del documental que llevaba adelante la magistrada sobre el proceso judicial sin autorización alguna.

Si bien al abrirse la audiencia Makintach dijo que no era ella la que aparecía en las imágenes del documental que se filtraron, y aludió al hecho de que se vio vulnerada por la difusión de fotos personales tomadas de sus redes sociales, tras haberse presentado la prueba de que evidentemente formaba parte de la producción de una pieza audiovisual sobre el juicio, se disculpó y renunció al tribunal.

Makintach, en un primer momento, dijo que solo le había dado una entrevista a una amiga de la infancia, un domingo a las cinco de la tarde, que nunca había visto el material filtrado. En su descargo, sumó: “No hay irregularidad, no hay delito, no hay mal desempeño, lo que hay es una gran operación mediática para coaccionar y apartarme de este debate y saben que, yo no me voy a excusar, quiero dejar en claro que no me voy a apartar (…) yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate porque no lo merece, no hay causa ni temor de parcialidad. ¿Y saben qué? Esto me deja en calma con mi espíritu”.

No obstante, minutos después, la magistrada no tuvo más opción que dar un paso al costado, luego de la presentación de los materiales que realizó el fiscal del caso, Patricio Ferrari, y de la declaración de los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Victoria Di Tomasso.

“Espero que el juicio pueda seguir sin mí, que se sepan la verdad y que no haya mas demoras. Fue desprolijo, digan lo que quieran, no me puedo hacer cargo de todo esto que me atribuyen porque no es mío. Estoy tan sorprendida como ustedes. Sí la entrevista, lo demás no; para mí es una sorpresa y parece una película de ficción”, dijo Makintach.

El fiscal Patricio Ferrari fue quien mostró este martes el tráiler del documental, el guión y la estructura narrativa de la producción, prueba clave para terminar con la recusación de la jueza Makintach. Además, le retrucó con vehemencia “estar mintiendo en la cara” de todos los presentes.

El fiscal expuso el guión y el tráiler del documental en cuestión y leyó: “Justicia divina, una miniserie. Dividida en 6 capítulos de 30 minutos”. Además, el material estaba subtitulado, por lo que no mostró material en crudo, sino un video que evidenció que el producto estaba en marcha. “Ofició de actriz y no de jueza”, expresó Ferrari. “La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara, no ya antes, sino ahora”, afirmó.

Por su parte, Savarino, titular del tribunal, expresó tras conocerse el material audiovisual: “Se acepta la recusación. A mi modo de ver, la prueba resulta mas que contundente”. El magistrado añadió: “Voy a decirlo bien claro, la doctora (Di Tomasso) y yo no tenemos nada que ver con la filmación documental que está circulando en todos los medios de comunicación. La doctora Di Tommaso y yo integramos hace ocho años el mismo tribunal y hace cinco años nos falta un juez. Con la jueza Makintach no compartimos las mismas oficinas. En nuestro tribunal no lo íbamos a permitir”.

Di Tomasso también tomó la palabra y, en sintonía con Savarino, tomó distancia de la jueza Makintach. “En esas imágenes que vieron todos había dos personas que sabían que las estaban tomando: la que las estaba tomando y la que las autorizó”, apuntó la jueza, y agregó: “Invito a cualquiera de ustedes, sobre todo a los periodistas, que vayan piso por piso y que pregunten quiénes son los doctores Savarino y Di Tommaso”.

Entrada la tarde de este martes audiencia pasó a un cuarto intermedio, para definir los pasos venideros y las instancias siguientes de un juicio que resulta, ante las circunstancias expuestas, bochornoso.

(DIB) ACR