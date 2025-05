Caputo dio detalles del “dólar colchón”: la clave de los $50 millones por mes

El ministro de Economía negó que esta medida vaya a favorecer la corrupción, ya que “el dinero de la corrupción es parte de la investigación de la UIF”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó este viernes las nuevas medidas que se aplicarán para fomentar el uso de “dólares en el cochón”, tras una serie de anuncios bajo el nombre de “Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”, por el cual esas divisas podrán usarse en la economía formal.

En ese sentido, especificó los cambios en el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y contó cómo funcionará el control, medidas algunas que entraron en vigencia a través de normativas que se publicaron en el Boletín Oficial y que tendrá una segunda etapa con un proyecto de ley que se enviará al Congreso .

Al dar más detalles sobre cómo se podrá operar con el nuevo régimen, al que volvió a calificar como “refundacional”, el funcionario aclaró que los 50 millones de pesos que podrán mover las personas físicas sin que se genere un reporte por la actividad es un monto individual y por mes. “Por debajo de 50 millones por mes, cada persona puede gastar sus ahorros sin problemas porque ARCA [la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP] no recibe esa información y no la puede perseguir”, precisó en A24.

En tanto, el ministro explicó que el consumo y los bienes registrables serán dos vías diferentes donde cada uno podrá utilizar el dinero.

En cuanto al consumo, citó el ejemplo del supermercado, y dijo que los billetes se podrán mover sin riesgo de ningún reporte a ARCA porque tampoco implicarán ningún aumento patrimonial, indicó el titular de Hacienda. “No te va a pasar que vas al súper, gastás $100.000 y tenés que mostrar tu DNI o te dividen los tickets”, expuso.

En relación con los bienes registrables (activos financieros, departamentos, campos, entre otros), Caputo explicó que las personas podrán inyectar los dólares para comprarlos pero que, como por su valor excede los $50 millones, en ese caso deberán adherirse al nuevo Régimen de Ganancias Simplificado, también anunciado el jueves en conferencia de prensa.

Esa posibilidad, precisó, estará disponible desde el 1 de junio y quedará abierta para que la gente se sume. “Te adherís y ARCA deja de fiscalizarte por el lado del consumo y el incremento patrimonial, lo que no implica que vos no tengas que declarar ese incremento. Si te comprás un departamento, está perfecto, después lo vas a declarar en bienes personales y pagarás impuestos”, contó. Bajo ese régimen, en mayo de 2026 el ciudadano que haya adherido tendrá el monto de Ganancias que le presente ARCA en la web oficial para cobrarle. Podrá aceptar y pagarlo, o rectificarlo en función de los datos que presente.

En eso, el ministro recomendó que incluso aquellos que compran bienes registrables que no superen el umbral de $50 millones se sumen al Régimen de Ganancias Simplificado.“Yo te recomendaría apretar el botón, porque si bien está por debajo de los $50 millones, después lo vas a tener que declarar en tu patrimonio”, indicó.

En tanto, el funcionario del Gabinete de Javier Milei dijo que quienes quieran comprar un inmueble podrán hacer el pago de dos maneras: depositar los dólares en el banco o pagárselos al vendedor y que él los bancarice.

Dólares de la corrupción

El ministro también salió al cruce de quienes se quejan porque el virtual blanco apoyaría la regularización de fondos de la corrupción. “El dinero de la corrupción es parte de la investigación de la UIF”, subrayó, al remarcar que en esos casos seguirá el monitoreo de la Unidad de Información Financiera.

“Corrupción, terrorismo, narcotráfico, todo eso la UIF lo va a seguir investigando y va a tener más herramientas que antes por un tema de tamaño”, puntualizó. E indicó que el Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos (ROS) va a “seguir existiendo”, por lo que “en términos conceptuales no cambia nada”.

“Se ha llegado a un nivel de locura que, después de 20 años, nos habíamos acostumbrado y no nos habíamos dado cuenta que en realidad estábamos en un sistema soviético. Fue un cambio refundacional y para el bien de todos los argentinos”, cerró Caputo.