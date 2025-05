El gobiero define la posibilidad de que se habiliten compras en cuotas en dólares

El tema será parte de los anuncios del Gobierno sobre los dólares “bajo el colchón”; según tributaristas, habría que flexibilizar normas del Banco Central

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a hablar ayer de las medidas para remonetizar la economía y dijo que “toda empresa que venda en cuotas en dólares va a tener un salto importante en su demanda”.

Caputo hizo ese anticipo en su cuenta de la red X junto a una foto de una reunión que mantuvo con Martín Galdeano, presidente de Ford.

Según fuentes del sector automotor, esta medida sería parte de los anuncios del Gobierno para fomentar el uso de los dólares que se iban a hacer la semana pasada.

Fuentes del Ministerio de Economía también confirmaron que esto tiene que ver con los anuncios que se retrasaron para que no se tildara a las medidas de electoralistas.

Las terminales automotrices no dan préstamos. Las que pueden darlos son las compañías financieras vinculadas a ellas. Toyota tiene a Toyota Compañía Financiera, Renault a Mobilize, para poner algunos ejemplos. Todas ellas están sujetas a normas del Banco Central (BCRA).

Sin embargo, según Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, el BCRA puede flexibilizar totalmente la normativa y que cualquiera pueda pedir un préstamo en dólares.

“Es un tema delicado porque si alguien que no genera dólares toma un préstamo en esa moneda, puede no poder comprar los dólares para cancelar los intereses y el capital si hay luego una devaluación importante. Es decir, la libertad de elegir en qué moneda endeudarse implica analizar las perspectivas económicas futuras y la posibilidad de asumir riesgos con respecto al tipo de cambio. Si el peso se fortalece, con bajas tasas en dólares, puede ser un buen negocio. Pero también puede suceder lo contrario”, opinó.

“A veces alguien tiene los dólares guardados y toma un préstamo en pesos a una tasa alta. Quizás se habilita a que lo tome en dólares a una tasa baja porque es en esa moneda y, si hay un salto del tipo de cambio, en todo caso ya tiene los dólares para cancelar las cuotas, depende de cada situación”, completó.

Ayer, el presidente Javier Milei se refirió a habilitar el uso de los dólares no declarados: “El que pudo zafar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón; o entonces al que está en la cárcel lo tengo que premiar porque pudo salir de la cárcel que nos imponen los políticos”. Al ser consultado respecto de quienes “cumplen las leyes” y pagan sus impuestos, respondió: “Quizás [esa persona] no tuvo el talento, las agallas o lo que fuera para salir del sistema. Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos”.

En esta misma línea, el jefe de Estado cuestionó que el dinero que tienen los argentinos “en el colchón” -que estimó entre un “33% y 66% del PBI”- podría generar “una aceleración de la tasa de crecimiento” de la economía.

“Tenemos que chequear todas las instancias y estar seguros de que esto va a funcionar, por eso no salió”, explicó acerca de la demora que en primera instancia se atribuyó a evitar una utilización política de cara a la campaña para las legislativas.

“Obvio que electoralmente hubiese sido un golazo, pero por rascar más votos no voy a arriesgar una medida que nos pueda generar un problema. ¿Por qué están esos dólares en el colchón y fuera del sistema?”, se preguntó e insistió: ”No es que los argentinos que hicieron eso tienen un odio por el país, lo hicieron porque pudieron eludir el impuesto inflacionario, para poder escapar de las garras del Estado. No son delincuentes, son personas que lograron escapar de los liberticidas de la política porque los impuestos son un robo, usted no los paga voluntariamente”.

Además, indicó que “se está trabajando en los detalles” y que la medida anticipada por Caputo, va a ser publicada cuando “esté técnicamente impecable”. “En la Argentina está pasando algo que no vio nadie: es la primera vez que hay superávit fiscal, una cantidad de dinero fija y, al mismo tiempo, tipo de cambio libre”, celebró.

“A mí no me importa de dónde sacó los dólares. No me importa en lo más mínimo. Es decir, las cuestiones de economía se arreglan en la economía; las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal, eso es lo que hay que entender: no hay que estar mezclando”, dijo y subrayó: “El problema del robo… No se puede mezclar la cuestión del delito con la cuestión de la economía. La economía tiene la lógica de la economía”.