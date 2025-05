Vidal: “Yo no creo que el Pro esté terminado”

La diputada nacional, jefa de campaña del oficialismo porteño, afirmó que en el partido van a “reflexionar sobre este voto” y remarcó: “Uno no cambia sus valores porque pierde una elección”.

El día después de la dura derrota que sufrió el Pro en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que lo vio nacer y gobierna hace 18 años, la diputada nacional María Eugenia Vidal sostuvo que no cree que el partido amarillo “esté terminado” y remarcó que “uno no cambia sus valores porque pierde una elección”.

“Yo no creo que el Pro esté terminado; es un espacio político que sigue apostando al cambio y la renovación”, expresó este lunes la jefa de campaña del oficialismo, que salió tercero con el 15% de los votos en los comicios que se eligieron legisladores porteños.

En declaraciones a radio La Red, la legisladora aseguró: “Escuchamos el mensaje y los resultados con humildad y respeto; por supuesto vamos a reflexionar sobre este voto”.

Para Vidal, en la campaña “no logramos discutir la agenda de la Ciudad” y “se convirtió en una elección de apoyo o rechazo al presidente Javier Milei”. “Por supuesto, en este contexto muchos de los argentinos quieren que al presidente les vaya bien, y le dieron su voto de apoyo”, observó y agregó que “el kirchnerismo no sacó más votos de los que siempre sacó”.

Al defender la candidatura de Silvia Lospennato, calificó a su par en la Cámara de Diputados como “una gran candidata, honesta, íntegra, preparada” y defendió que “el Pro es el único que apostó por la renovación”.

En otro tramo de la entrevista, la exgobernadora bonaerense subrayó que “uno no cambia sus valores porque pierde una elección”. “Los valores no se negocian; si uno al día siguiente de perder una elección se convierte en el partido ganador, entonces habría un solo partido”, continuó.

Para la dirigente macrista, ” el proceso de cambio en Argentina va a llevar mucho tiempo” y “se necesita equilibrio, respeto, que no haya nadie descartable, instituciones fuertes”.

Además, insistió: “Hay muchos líderes del Pro que están por los valores, que no tienen precio, que no se van corriendo detrás de nada, que creen que vale la pena sostener una bandera cuando se gana y se pierde”.

Consultada por un acuerdo con La Libertada Avanza en la provincia de Buenos Aires, afirmó que en la noche de este domingo “no se resolvió nada de eso” y acotó a decir que “Cristian Ritondo es el presidente del Pro (en la provincia) y tiene un mandato de diálogo con La Libertad Avanza”.

Por otro lado, puso énfasis en la mitad del electorado que no fue a votar, “porque está harto de las peleas, de que a la política se le vean los hilos”. “Esta fue una campaña muy sucia donde hasta se cometieron delitos”, añadió en relación al video con inteligencia artificial que circuló en las redes sociales.

También opinó sobre la competencia que tuvo el Pro con el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Me dio mucha tristeza su decisión; y más tristeza de que se fuera del Pro, me da tristeza verlo hacer una campaña absolutamente en contra no de Jorge Macri, de Mauricio Macri o del Pro, sino de cientos de personas que lo acompañamos todos estos años. Verlo celebrar el cuarto lugar me da mucha tristeza”, manifestó.