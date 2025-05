Por la suba del agua al menos cuatro micros quedaron varados en la Ruta 9

Dos autobuses volvían de Rosario, uno con 37 chicos de un colegio de Lanús y otro con 40 de un instituto de Villa del Parque. Además, un micro con 25 menores regresaba de una gira deportiva en Córdoba. Y un último con 44 personas, que también retornaba de la ciudad santafesina

En medio del temporal que afecta a gran parte del territorio bonaerense, al menos cuatro colectivos de larga distancia quedaron varados en la Ruta Nacional 9. En uno de ellos viajan casi 40 chicos de entre 9 y 10 años de un colegio de Lanús que volvían de un viaje de estudios; en otro, también menores, que volvían de una gira deportiva de Córdoba. También hay un colectivo con chicos de un colegio alemán que regresaban de conocer el Monumento a la Bandera. Y, finalmente, hay otro más con 44 personas que salieron el viernes a la noche y quedaron detenidos en el kilómetro 115 de la autovía.

En el primer caso, los chicos se hallaban volviendo de un viaje de estudios a Rosario. Viajaron el jueves y salieron de regreso el viernes a las 18.

“A las 9 de la noche quedaron varados más o menos a la altura de Campana, entre las rutas 193 y la 41, sobre la Ruta 9. Los chicos están bien, durmieron, descansaron, están contenidos. Pero no hay nadie, no está Prefectura que organice, nada”, dijo Diego a Todo Noticias (TN), el padre de uno de los menores, sobre la unidad que transporta a los 37 menores de edad, cuatro docentes, el coordinador de la empresa y dos choferes de la empresa Colprim.

“Llegamos al lugar y estaban los camiones parados, no había agua sobre la calzada, pero al rato empezó”, relató el hombre. Y lamentó: “Estamos sin ayuda de nadie, no hay Defensa Civil, ni Bomberos, ambulancia, estamos a la deriva desde la medianoche”. Por su parte, Marina, representante legal del colegio del micro varado, sumó: “Los chicos están bien, contenidos por nosotros, estamos en el medio del agua, no vemos la ruta, no podemos ir para atrás ni para adelante. En el micro no entró agua“. Y añadió: “Nos dijeron de Defensa Civil que no hay forma de que lleguen a nosotros”.

Diego también agregó que no pudo hablar con su hijo, ya que con tan corta edad los chicos no tienen celulares. “Solo nos comunicamos con la directora de la empresa de viajes, que nos informa permanentemente, pero mucho no pueden hacer. Ellos tienen agua, galletitas, alfajor, no hay problemas, lo que necesitan es asistencia para poder salir de ahí. Pasaron toda la noche y por lo que parece la situación no va a mejorar”, cerró.

Otro autobús que transporta, en su mayoría, a menores de edad, volvía de una gira deportiva de Córdoba. “Son 25 alumnos de un colegio de CABA. Están desde hace 12 horas en el kilómetro 117 de la Ruta 9. Y ya empiezan a tener menos reservas, se quedaron sin agua”, dijo desesperada Sol Orquera, madre de una nena de 12 años que está varada junto a sus compañeros. ”Nos prometieron de Defensa Civil que irían por ellos”, agregó.

Y se sumó el caso de otro micro con 40 chicos del Instituto Schiller, un colegio privado alemán que regresaba de una excursión en Rosario, luego de visitar el Monumento a la Bandera. “Volvimos ayer a las cinco de la tarde y nos agarró la tormenta. Quedamos varados con el auto, hay más de 30 kilómetros de vehículos parados, entonces nos vinimos al micro para contener a los chicos que están junto a dos maestras”, recordó Vanesa, mamá de uno de los alumnos.

Kilómetro 115

Mientras tanto, en otro micro involucrado quedaron 44 personas varadas sobre el kilómetro 115 de la ruta 9, a la altura de Campana, debido a que el vehículo no pudo avanzar porque el agua cubrió toda la calzada.

El ómnibus partió a las 20.30 desde Rosario y cuando llegó al peaje no fue notificado de la situación. “El peaje nos cobró y pasamos, no había agua, al rato empezó a venir y venir, ahora estamos bajo un caudal de agua terrible”, dijo a TN Daniel, el chofer atrapado con los pasajeros a bordo.

El conductor explicó que se comunicó dos veces al 911, Defensa Civil, Bomberos de Baradero, de Pergamino, llamó al peaje y no tuvo novedades. “Te cuelga, no te atienden. No avisan que hay cortes sobre la calzada. Es una vergüenza”, se lamentó.

“Está lloviendo terriblemente, esto es un mar, estamos con todos los pasajeros arriba, sin poder darles la atención que se merecen, porque nosotros no podemos darle una solución”, dijo Daniel. Y agregó: “Somos rehenes de esta gente que no nos ayuda en nada. Los pasajeros con nosotros están muy amables, tratamos de calmarnos, pero ya se nos está escapando todo de las manos”, anticipó.

Según el chofer del micro, la unidad ya tiene 10 centímetros de agua adentro. “Decidimos quedar parado acá y no seguir adelante para no poner en riesgo a los pasajeros. Lo que nos puedan ayudar a los pasajeros, adelante, nosotros nos vamos a arreglar”, cerró al aire.